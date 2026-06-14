El dólar en Uruguay cae por segundo día consecutivo y también retrocede en la semana tras dos sin hacerlo

El dólar en Uruguay bajó ayer por segunda jornada consecutiva, esta vez 0,47% y se negoció en promedio en $ 40,353. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,29 y $ 40,47 y finalizó en $4 0,30, con una caída de 0,37% con respecto al cierre del jueves.

En la semana, la moneda estadounidense retrocedió 0,29% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). Esa caída semanal del billete verde se dio luego de dos semanas consecutivas al alza.

En lo que va de junio, el dólar sube 0,47% y en 2026 se incrementa un 3,36%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se hicieron 254 transacciones por un monto equivalente a US$ 134 millones, mientras que solo ayer se operaron US$ 24 millones en 40 transacciones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 20 centésimos para la compra y 10 centésimos para la venta, y cerró en $ 39,05 y $ 41,55 respectivamente. En la semana, el dólar al público bajó 10 centésimos “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 1,26% y cerró en 5,0827 reales. En junio, el dólar en Brasil sube 0,51, aunque en 2026 retrocede 7,63%.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,12% y finalizó en 1.430,81 pesos argentinos. En lo que va de junio aumenta 1,45%, pero en el año cae 1,96%.

Dólares. Foto: Archivo El País. Nguyen Huy Kham

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer cuatro unidades y cerró en 57 puntos básicos.

Esto se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense considerados libres de riesgo).

En la semana, el riesgo país subió tres unidades, mientras que en el mes se mantiene estable y en el año baja nueve puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 5,60%, levemente por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).