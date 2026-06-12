El dólar en Uruguay cae luego de cuatro jornadas consecutivas al alza, aunque se mantiene entorno a los $ 40,50

El dólar en Uruguay bajó ayer luego de cuatro jornadas consecutivas al alza, con una caída de 0,32%, y se negoció en promedio en $ 40,542 a nivel interbancario. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 40,45 y $ 40,60 para cerrar en el mínimo, con un retroceso de 0,42% respecto al cierre del miércoles.

En junio, la divisa estadounidense sube 0,94%, mientras que en el año aumenta 3,85%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 38 transacciones por un monto total de US$ 19,3 millones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 15 centésimos y cerró en $ 39,25 para la compra y $ 41,65 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó 0,55% y cerró en 5,1478 reales. En el mes sube 1,8%, aunque durante 2026 retrocede 6,44%.

El dólar oficial en Argentina cayó ayer 0,53% y cerró en 1.429,03 pesos argentinos. En lo que va de junio aumenta 1,33%, pero en el año cae 2,08%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer seis unidades y cerró en 61 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En junio el riesgo país sube cuatro unidades y en 2026 baja cinco puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,60%, por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).