Los cambios que tiene previsto introducir la DGI en las declaraciones juradas de Mipymes, IRPF de arrendamientos y compras online

Los esfuerzos del gobierno por facilitar trámites burocráticos en el Estado no solo están enmarcados en el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, sino que la Dirección General Impositiva (DGI) trazó objetivos para este año que están alineados con esa intención. El director general de Rentas, Gustavo González, aseguró que se aplicarán cambios en las declaraciones juradas de pequeñas empresas y se introducirán nuevos sistemas de retenciones para el sector inmobiliario y compras online.

González señaló al programa radial ¿Quién es quién? de Diamante FM que si bien la evasión entre 2024 y 2025 descendió, la DGI fomentará que las propuestas de declaraciones de impuestos sean la única vía de entrada para presentar una declaración. Para ello, a partir de octubre el organismo comenzará a controlar las declaraciones juradas de IVA a pequeñas y medianas empresas del Grupo No CEDE–aquellas que no necesitan controles especiales en sus declaraciones juradas–.

Según explicó, al momento de realizar la declaración, la DGI responderá con indicadores con los colores del semáforo; verde significa que el organismo está de acuerdo con la información declarada y rojo es que está muy en desacuerdo. “(El contribuyente) va a poder pagar lo que él entienda que tiene que pagar, la diferencia es que nosotros, con eso, le estamos diciendo en el momento que él presenta la declaración, el nivel de acuerdo que tenemos con lo que está presentando”.

Fachada del edificio sede de la Direccion General de Impositiva, DGI, sobre la Av. Fernandez Crespo, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, ND 20250730, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

“Al hacerlo de esta manera, nos permite también considerar información que proviene de análisis de riesgos”, dijo el director de DGI y explicó que un equipo de ejecutivos de cuenta estarán a cargo de las declaraciones de cada empresa. “Si el asunto se complica, podría terminar en una fiscalización”, agregó.

Por otra parte, González resaltó que una de las intenciones del organismo es que los jubilados y pensionistas no realicen la declaración jurada del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) de forma anual. “Lo que hay que trabajar es conseguir que las retenciones a lo largo del año se perfeccionen, es decir, que consigan retener el 100% del impuesto anual y de esa manera poder eximirlo de presentar la declaración”, dijo.

El director agregó que es un camino que la DGI está transitando para diseñar un sistema de retención complementario que procure sumar todas las retenciones del año para evitar realizar la declaración. Respecto a los plazos, González sostuvo que “es muy probable” que este sistema comience a funcionar a partir del próximo año.

El director de Rentas también se refirió al debate sobre el levantamiento del secreto bancario con un plazo perentorio a la Justicia para que se pronuncie (que se quitó del proyecto de ley de Presupuesto): “Entiendo que en esto tenemos que avanzar en un proceso de maduración como sociedad y nosotros también generar relaciones de mayor confianza con los contribuyentes”.

Plataformas de hospedaje y compras online

“Estamos en conversaciones con plataformas –como Airbnb, Booking y Expedia– para recibir información de los arrendadores”, aseguró González y agregó que se le enviará un boleto de pago a los propietarios de ese inmueble en alquiler turístico para abonar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Según el director de Rentas esta decisión es parte de la formalidad que reclaman los actores del sector inmobiliario y señaló que se espera comenzar a fiscalizar a partir del último trimestre del año.

Gustavo González, director general de Rentas. Foto: DGI.

En ese sentido, explicó que los arrendamientos respaldados por aseguradoras también se ajustarán al mismo sistema de boleto de pago y aseguró que comenzará a funcionar en algunas semanas para estos casos.

Por otra parte, González se refirió a las plataformas de compras online y sostuvo que vendedores particulares con un flujo de ventas frecuente pasarán a tener una retención en sus operaciones. “Tenemos que hacer algún ajuste normativo para empezar a aplicar una retención sobre las plataformas de pago en los casos de operadores frecuentes”, dijo.

Según explicó González, la retención será similar a la que se realiza a las tarjetas de crédito y comenzará a aplicarse antes del último trimestre del año. “Hay un flujo de transacciones que hoy por hoy ocurren en la informalidad y que hay distintas plataformas de pago que nos permitirían acercarnos a corregir esto”, señaló.