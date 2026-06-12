Tras nueve meses de negociación, AEBU vota este sábado si aprueba el nuevo convenio colectivo de la banca oficial

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) definirá este sábado en asamblea si aprueba o no el nuevo convenio colectivo para los bancos estatales, en una instancia que llega tras nueve meses de negociaciones, movilizaciones y conflictos entre el sindicato y el Poder Ejecutivo, y luego de que en diciembre los funcionarios rechazaran el preacuerdo.

Durante los últimos meses, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), representantes de la banca oficial han mantenido reuniones de negociación con autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el objetivo de alcanzar un nuevo convenio colectivo.

Ahora, el Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU presentará una moción en mayoría que recomienda aprobar el preacuerdo de la banca pública alcanzado con el Ejecutivo, firmado el pasado 14 de mayo, en el que se establece la renovación del convenio colectivo hasta el 31 de diciembre de 2027.

La asamblea reunirá a trabajadores de todo el país de los cuatro bancos oficiales (Banco Hipotecario, Banco República, Banco Central y Banco de Seguros del Estado) y de la Agencia Nacional de Vivienda, y va a ser determinante para el futuro del convenio, ya que el preacuerdo alcanzado entre el sindicato y el Ejecutivo solo queda ratificado si obtiene el respaldo de los trabajadores.

Según detalló el presidente del Consejo del Sector Financiero Oficial, Roberto Umpierrez en relación al contenido del preacuerdo, la fórmula acordada asegura la no pérdida de salario e incorpora una agenda de derechos que incluye la reglamentación del teletrabajo, así como también mejoras en licencias y cuidados.

Entre los principales puntos, el preacuerdo establece la ampliación de licencias por cuidado del recién nacido, licencias por paternidad y por maternidad no gestante, beneficios para adopción, licencia por cuidados de familiares enfermos, horas para actividades escolares de hijos e hijas y medidas vinculadas a la promoción del acceso a la vivienda.

Umpierrez destacó la creación de un grupo de trabajo para analizar la dotación y estructura de las sucursales de la banca pública, así como disposiciones que habilitan el trabajo a distancia para cargos históricamente concentrados en Montevideo. A su entender, eso permitirá ampliar el acceso a puestos de trabajo para funcionarios del interior.