El dólar en Uruguay quedó prácticamente estable y hubo una muy fuerte demanda por deuda del gobierno en pesos

El dólar en Uruguay quedó prácticamente estable ayer, con una leve suba de 0,08% y se negoció en promedio en $ 40,143. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 40,08 y $ 40,17 para finalizar en $ 40,16, con un alza de 0,15% con respecto al cierre del lunes. A su vez, hubo una muy fuerte demanda por una licitación de Notas del Tesoro en pesos, luego que la semana pasada el gobierno declarara desierta una licitación por deuda en Unidades Previsionales (UP).

Durante julio la moneda estadounidense esta casi estable al incrementarse 0,07%, mientras que en 2026 aumenta 2,82%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 44 transacciones por un valor total de US$ 24,5 millones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 5 centésimos y cerró en $ 38,95 para la compra y $ 41,35 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,22% y cerró en 5,078 reales. En el mes, el dólar en Brasil cae 1,9%, mientras que en 2026 retrocede 7,71%.

En Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,17% y finalizó en 1.477,70 pesos argentinos. En julio cae 0,29%, aunque en 2026 lleva un alza de 1,25%.

Emisión de deuda en pesos, riesgo país y tasa de interés de referencia

El gobierno central amplió ayer su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento en junio de 2030. El monto licitado fue de $ 2.250 millones (US$ 56 millones) y la demanda de los inversores más que la cuadruplicó: $ 9.668,9 millones (US$ 241 millones). Finalmente, el monto adjudicado duplicó al licitado: $ 4.406,2 millones (U$S 110 millones) con un rendimiento anual de 7,04%.

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Foto: Ministerio de Economía y Finanzas

En tanto, el riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, cerró estable ayer en 56 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo). En el mes, el riesgo país aumenta cinco unidades, mientras que en 2026 retrocede 10 puntos básicos.

Por último, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamo entre sí a un día de plazo) se operó ayer en 5,60%, por debajo del objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).