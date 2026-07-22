Las opciones más económicas en agencias uruguayas para viajar a Brasil, Bariloche y Europa en temporada baja este año

Con el cierre de las vacaciones de julio y la mirada puesta en los próximos meses, las agencias de viajes ya concentran sus ventas en la temporada baja, un período que abarca principalmente desde agosto hasta noviembre y que, según operadoras del sector, mantiene una demanda sostenida de los uruguayos por viajar al exterior. Brasil continúa siendo el principal destino elegido, impulsado por la conectividad aérea y la competitividad de sus precios, aunque también se destacan Europa, el Caribe, Argentina y Chile entre las preferencias.

Alejandra de la Cuadra, jefa de producto de Hiperviajes, señaló que las ventas de la agencia para la temporada baja mencionado muestran un claro predominio de Brasil, seguido por Argentina, aunque con una diferencia importante en volumen.

Según explicó, uno de los factores que explica esa tendencia es la preferencia de los clientes por destinos con vuelos directos desde Montevideo. En ese sentido, destacó especialmente el desempeño del nordeste brasileño.

A modo de ejemplo, destacó un paquete hacia Río de Janeiro por US$ 440 por persona en Plan Familiar (dos adultos y dos niños de hasta 11 años), con cuatro noches de alojamiento.

También mencionó un paquete que combina Buenos Aires con Bariloche. En este caso, cuentan con viaje en barco vía Colonia más un vuelo a Bariloche desde la capital argentina (ida y vuelta) más equipaje de mano y traslados de llegada y salida en Bariloche por US$ 520 por persona en base doble. En ese caso, son cuatro noches de alojamiento en Bariloche y otras dos en Buenos Aires.

Vista aérea de Buenos Aires Foto: Archivo El País

En el Caribe, De la Cuadra sostuvo que la presencia de sargazo no modificó el comportamiento de la demanda en los principales destinos tradicionales. Punta Cana continúa encabezando las preferencias de los viajeros, aunque se observó un crecimiento marcado de otras opciones, tales como Curazao y Aruba.

Como ejemplo, señaló que una semana de alojamiento en el Grand Palladium en la Riviera Maya cuesta US$ 1.300 con todo incluido (vuelos, traslados y todas las comidas y bebidas).

Respecto a Argentina, la ejecutiva reconoció que la continuidad de la demanda resulta llamativa considerando que la diferencia de precios con Uruguay se redujo a niveles mínimos en los últimos meses. Aun así, aseguró que los clientes siguen eligiendo ese mercado.

“Nos sorprende bastante que siga siendo competitivo y tan elegido por nuestro mercado cuando las personas te dicen que los precios están muy parecidos a acá”, señaló.

En cambio, dijo que la percepción sobre Brasil permanece prácticamente sin cambios respecto a los últimos años.

“Todo el mundo te dice que Brasil está muy económico para nosotros”, resumió.

Otro de los mercados que mantiene una demanda firme es Europa, especialmente durante el verano del hemisferio norte. “Hay una fuerte demanda de Europa, por ejemplo las Islas Baleares, Ibiza, Mallorca y Formentera. Entre julio y octubre son muchos los uruguayos que eligen esos destinos para vacacionar”, explicó.

Respecto a las tarifas aéreas, señaló que durante el segundo semestre no perciben incrementos significativos derivados de la evolución de los costos del combustible. Si bien admitió que algunos valores se ubican levemente por encima de meses anteriores, descartó aumentos bruscos o impactos sobre la operativa.

No obstante, aclaró que el panorama cambia cuando se observan las reservas para el primer semestre de 2027.

“Vemos tarifas un poquito más altas para el primer semestre de 2027, pero en el segundo semestre no tenemos tarifas con ese salto”, explicó.

En Jetmar, el comportamiento del mercado muestra una tendencia similar. La gerenta comercial de la empresa, Rosina Saldombide, afirmó que las ventas ya están concentradas en los viajes previstos entre agosto y diciembre y que Brasil también continúa siendo el principal motor de ventas de la agencia, favorecido por la disponibilidad de vuelos y la oferta de asientos. En ese caso, destacó destinos como Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Natal, Pipa y Recife.

Europa también mantiene un flujo importante de reservas para viajar durante el segundo semestre, especialmente entre septiembre y octubre.

Luego de esos dos grandes mercados aparecen otros destinos que también muestran movimiento en las reservas, tales como Argentina, República Dominicana, México y Chile.

“Argentina se reactiva porque vuelve la venta de esquí. Crece Buenos Aires, crece Bariloche y crece Mendoza por las escapadas”, señaló.

Añadió que, a diferencia de otros destinos internacionales, las reservas hacia Argentina suelen concretarse con menor anticipación.

Entre los paquetes que actualmente ofrece la agencia mencionó una escapada de tres noches a Santiago de Chile con vuelo incluido desde US$ 445 por persona en base doble; un paquete de siete noches en Bariloche desde US$ 629; siete noches en Natal y Pipa por US$ 718 y una semana en Búzios desde US$ 599 por persona.

Las calles de Santiago de Chile. Foto: AFP

En cuanto a la evolución de las tarifas aéreas, Saldombide señaló que, por el momento, el mercado no muestra nuevas subas asociadas al costo del combustible, aunque reconoció que el sector sigue de cerca la evolución de la situación internacional.

Si bien aclaró que el comportamiento actual de las tarifas permanece relativamente estable, señaló que los primeros indicios para la próxima temporada muestran un escenario diferente.

“Para verano y para Semana Santa (del 2027) vinieron algunas tarifas un poco más altas de lo que fue para este verano y para esta Semana Santa”, concluyó.

En Cisplatina, la temporada baja también mantiene a Brasil como el principal foco de ventas. La supervisora de ventas de la agencia, Laura Sabatel, explicó que la compañía considera como baja temporada prácticamente todo el período comprendido hasta noviembre, con la única excepción de las vacaciones de septiembre, por lo que mantiene una amplia oferta de salidas durante esos meses.

Entre las propuestas más económicas figura un paquete a Búzios desde US$ 530 por persona, que incluye siete noches de alojamiento, pasajes aéreos, traslados y asistencia médica de cortesía, con salidas en agosto, septiembre y octubre.

La agencia también ofrece otros destinos brasileños con tarifas promocionales. Entre ellos mencionó un paquete de ocho días y siete noches a Salvador de Bahía desde US$ 805 por persona, igualmente con vuelos, traslados y asistencia médica incluidos.

Fuera de Brasil, Europa aparece como uno de los productos más competitivos de la agencia para el segundo semestre. Sabatel destacó especialmente un circuito de 17 días por España, Francia e Italia, dirigido a pasajeros que viajan de forma individual desde Uruguay y luego se integran a un grupo en destino con guía de habla hispana. En este caso, el costo del paquete es de US$ 2.290, con alojamiento y visitas incluídas.

El Caribe también mantiene presencia dentro de la oferta de temporada baja, con paquetes all inclusive desde US$ 1.250 por persona para siete noches, incluyendo traslados.

Respecto a la evolución de las tarifas aéreas, la ejecutiva coincidió con el resto de las agencias consultadas en que todavía no se perciben aumentos relevantes asociados al encarecimiento del combustible, aunque reconoció que los paquetes para el verano ya presentan precios superiores, un comportamiento que atribuyó a la estacionalidad.