El Poder Ejecutivo dejará sin efecto el cobro de timbres para la Caja de Profesionales, adelantó Vallcorba

La Federación Uruguaya de Salud (FUS) mantuvo este viernes una reunión con el subsecretario de Economía y Finanzas Martín Vallcorba, en la que dialogaron acerca de una reciente resolución de la Caja de Profesionales (CJPPU) vinculada al gravamen con un timbre de $170 a los informes que sean emitidos por profesionales de la salud en distintas modalidades de atención médica.

En un comunicado publicado por el sindicato luego del encuentro, relataron que Vallcorba adelantó que el Poder Ejecutivo decidió "dejar sin efecto" la aplicación de ese timbre mediante un decreto que será firmado en Torre Ejecutiva. "Esta postura se respalda en que desde esa secretaría de Estado no se identifican dificultades financieras en la CJPPU que justifiquen una medida de esta naturaleza ni que pongan en riesgo su continuidad institucional", detallaron.

Desde la FUS expresaron su "rechazo categórico" a la propuesta de la Caja. En el sindicato entienden que "el impacto económico directo lo sufrirían especialmente los usuarios de los sectores socioeconómicos más vulnerables". En ese sentido, consideraron que estas personas "verían condicionado el acceso a la salud".

En cuanto a la suspensión del timbre previo a su aplicación, el sindicato indicó que se trata de una "señal política de profunda relevancia institucional".

En tanto, aseveraron que este escenario "deja en evidencia la necesidad" que desde el Poder Ejecutivo "se convoque a un diálogo nacional en salud".

La propuesta iba a regir a partir de agosto

La decisión del directorio de la CJPPU había sido adoptada en una sesión que tuvo lugar el pasado 28 de mayo.

La paraestatal había resuelto confirmar la imposición de un nuevo timbre de $170 para los usuarios de los servicios de salud al amparo del artículo 71 de la Ley 17.738. El objetivo era obtener recursos adicionales frente a una situación económico-financiera deficitaria que arrastra desde hace al menos una década y que incluso requirió de un salvataje con asistencia del Estado votado en el Parlamento hace poco menos de un año.

Caja de Profesionales Universitarios. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

A fines de mayo, el directorio que asumió en febrero había resuelto comenzar a cobrar timbres a “a los informes emitidos por profesionales vinculados a consultas médicas y demás prestaciones sociales”.

La intención era que cada vez que un profesional médico escriba algo en la historia clínica de un paciente se cobrara un timbre profesional de $ 170 por ello. La medida, que según relató un integrante del directorio a El País iba a comenzar a regir a partir del 1° de agosto, había sido ratificada por el directorio por 5 votos contra dos.