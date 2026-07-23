En Clave País en vivo: entrevista a Rosario Barrera, madre de la médica fallecida por mala praxis

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde “la cocina” del diario, “En Clave País” pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este jueves 23 de julio estará como invitada Rosario Barrera, madre de la pediatra de 41 años que murió producto de una mala praxis en una operación en 2023. Se desarrollarán los principales temas del día y nos acompañará también Teo López Puccio, matemático, músico y actor argentino que presenta su primer espectáculo unipersonal en el que nos guía por la historia de la matemática, con humor y música.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva. Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

Podés suscribirte al canal de YouTube en el siguiente enlace para no perderte de nada y mirar todos los contenidos de "En Clave País".