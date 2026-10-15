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El País Información Política

Desaprobación de la gestión de Yamandú Orsi continúa en 57%, según la última encuesta de Cifra

Cuando se analiza la evolución de la evaluación, hay cierta estabilidad con la última medición (de agosto de 2026), cuando la aprobación del mandatario era de 26%.

El País
El País
15/10/2026, 20:25
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El presidente de la República, Yamandú Orsi.
El presidente de la República, Yamandú Orsi.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

La consultora Cifra presentó este jueves una nueva encuesta de evaluación de la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Un 24% de los uruguayos aprueba la gestión de Orsi y 57% desaprueba, mientras que un 13% ni aprueba ni desaprueba. Además, hay 6% que no opina, señaló Mariana Pomiés, directora de Cifra que presentó la encuesta en Telemundo (Canal 12).

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Por partido y evolución

Cuando se filtra por partido político, entre votantes del Frente Amplio (FA) la aprobación es 49%, desaprobación 28%, ni aprueba ni desaprueba un 16% y no opina un 7%. En la coalición la desaprobación es de 83%, ni aprueba ni desaprueba un 9% y un 4% aprueba. Además, un 4% no opina.

Cuando se analiza la evolución de la evaluación, hay cierta estabilidad con los últimos datos (de agosto de 2026), cuando la aprobación del mandatario era de 26%, pero se mantiene la desaprobación de 57%.

Cuando se mide la popularidad de Orsi, el mandatario recoge 47% de antipatía, 41% de simpatía y 12% no opina. Por partido, en el FA tiene una simpatía de 68%, antipatía de 25% y no opina un 7%. Entre la coalición la simpatía de 19%, antipatía de 69% y un 12% no sabe o no opina.

El presidente de la República, Yamandú Orsi.
El presidente de la República, Yamandú Orsi.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada entre el 30 de setiembre y el 12 de octubre. Cuenta con 800 casos de muestra y es representativa de todo el país.

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