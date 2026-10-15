Desaprobación de la gestión de Yamandú Orsi continúa en 57%, según la última encuesta de Cifra

La consultora Cifra presentó este jueves una nueva encuesta de evaluación de la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Un 24% de los uruguayos aprueba la gestión de Orsi y 57% desaprueba, mientras que un 13% ni aprueba ni desaprueba. Además, hay 6% que no opina, señaló Mariana Pomiés, directora de Cifra que presentó la encuesta en Telemundo (Canal 12).

Por partido y evolución

Cuando se filtra por partido político, entre votantes del Frente Amplio (FA) la aprobación es 49%, desaprobación 28%, ni aprueba ni desaprueba un 16% y no opina un 7%. En la coalición la desaprobación es de 83%, ni aprueba ni desaprueba un 9% y un 4% aprueba. Además, un 4% no opina.

Cuando se analiza la evolución de la evaluación, hay cierta estabilidad con los últimos datos (de agosto de 2026), cuando la aprobación del mandatario era de 26%, pero se mantiene la desaprobación de 57%.

Cuando se mide la popularidad de Orsi, el mandatario recoge 47% de antipatía, 41% de simpatía y 12% no opina. Por partido, en el FA tiene una simpatía de 68%, antipatía de 25% y no opina un 7%. Entre la coalición la simpatía de 19%, antipatía de 69% y un 12% no sabe o no opina.

El presidente de la República, Yamandú Orsi. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada entre el 30 de setiembre y el 12 de octubre. Cuenta con 800 casos de muestra y es representativa de todo el país.