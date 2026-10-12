Reconocido actor que lanzó duras críticas a Yamandú Orsi será recibido por el presidente en Torre Ejecutiva

El presidente Yamandú Orsi recibirá en los próximos días en Torre Ejecutiva al actor, director y dramaturgo Juanse Rodríguez, quien recientemente lanzó durísimas críticas contra el mandatario en distintas entrevistas. El encuentro se producirá luego de que el artista expresara públicamente su desilusión con la gestión del presidente, a quien aseguró haber votado en las últimas elecciones.

Según pudo saber TV Show, la reunión tendrá lugar en los próximos días y se concretó a través de allegados de ambos. Rodríguez llegará con la intención de aclarar el alcance de sus declaraciones. Aunque no tiene previsto pedir disculpas por sus cuestionamientos, sí reconocerá que las palabras que utilizó no fueron las más adecuadas para expresar su malestar con el gobierno.

La polémica se originó a partir de una entrevista que Rodríguez concedió a Punto de encuentro, programa de Radio Universal, donde manifestó su desencanto con el desempeño del presidente.

Juanse Rodríguez.

"Me da vergüenza", expresó el artista, en una de las declaraciones más contundentes de la conversación. Aclaró que no tenía una animosidad personal contra Orsi, pero no veía un gobierno con claridad en los objetivos. "No estoy enojado con él. No es odio. Estoy como... está tan sin rumbo", sostuvo, al describir su percepción sobre el lineamiento del gobierno.

Rodríguez añadió que si bien en las últimas elecciones votó por Orsi, en las anteriores su preferencia fue para Luis Lacalle Pou.

En otra entrevista en Hacemos lo que podemos, el ciclo de streaming de Undertake Media, Rodríguez volvió a cargar contra el mandatario y afirmó que Orsi "no sabe dónde está parado", una expresión que profundizó el tono crítico de sus intervenciones públicas.

Ahora, el futuro encuentro en Torre Ejecutiva abrirá una instancia de diálogo directo entre ambos y Rodríguez busca aclarar el alcance de sus críticas y lamentará la munición gruesa que empleó en el lenguaje.

Yamandú Orsi en conferencia de prensa Foto: Leonardo Mainé

La reunión también tendrá un componente personal, dada la situación de salud que atraviesa el reconocido actor y dramaturgo. Juanse Rodríguez padece parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad neurológica poco frecuente que afecta progresivamente el movimiento, el equilibrio y otras funciones del organismo. El artista ha hablado públicamente sobre su condición y los desafíos que enfrenta.

A pesar de las dificultades derivadas de la enfermedad, Rodríguez continúa vinculado a la actividad teatral. En las últimas semanas presentó su espectáculo Volveré y seré millones, una propuesta que lo mantiene activo en los escenarios y en contacto con el público.