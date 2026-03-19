Orsi rechazó enviar la venia de Ferrero al Senado: "Nadie manda un nombre para que se lo coman los perros"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, respondió este jueves en forma negativa a la carta que le enviaron los 14 senadores de los partidos Nacional y Colorado, los que conforman el bloque opositor en la cámara alta, y en la que le solicitaban que enviara al Parlamento la venia para designar a Mónica Ferrero como fiscal de Corte titular.

En diálogo con periodistas en la Torre Ejecutiva, el presidente aseguró que el conflicto que tiene enfrentados al oficialismo y la oposición sobre el futuro del Ministerio Público —que hoy conduce Ferrero pero como fiscal de Corte subrogante desde finales de 2023— no es algo que se resuelva "por carta" y que eso es algo que todos "saben bien".

"Como necesita mayorías especiales, se trabaja de otra forma. Se parlamenta esto y se conversa. Con eso estoy dando la respuesta", señaló el presidente.

La misiva, adelantada más temprano por El País, planteaba al jefe de Estado que enviara la venia —para la que la Constitución exige una mayoría de 19 votos en el Senado— porque entendían que Orsi respaldaba a la jerarca en su cargo, en función de sus últimas declaraciones esta semana. El presidente había dicho este miércoles que en su cabeza "jamás estuvo sacarle el apoyo" y que si tenía que "ser Mónica (la fiscal de Corte que sea Mónica", luego de que El País informaba que una de las posibilidades que manejaba el gobierno para resolver la situación era que Ferrero pasara a integrar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como una forma de destrabar las negociaciones con la oposición, y que su lugar fuera ocupado por Enrique Rodríguez, el fiscal penal de Montevideo más antiguo en este momento.

"Coincidiendo que lo ideal sería su designación como titular, y considerando la posición que expresó públicamente sobre la citada jerarca, solicitamos remita al Senado de la República la solicitud de venia respectiva", decía la carta de los senadores de la coalición.

Pero además de la formalidad, Orsi también rechazó el fondo de la propuesta elevada por blancos y colorados, ya que el nombre de Ferrero, pese al respaldo de la oposición, no reúne a su entender el consenso necesario en el Senado para llegar a los tres quintos que demanda el artículo 44 de la Constitución.

"Hasta que no tengas la certeza de que la persona que se manda tiene la mayoría necesaria, sea Mónica o cualquier persona, es un manoseo", reclamó el presidente. "Nadie ha hecho esto. Nadie manda un nombre para que se lo coman los perros".