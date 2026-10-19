¿Riesgo para Uruguay? Qué impacto tendría en el gobierno de Orsi un triunfo de Bolsonaro, según Bettiana Díaz

Bettiana Díaz, senadora del Frente Amplio, fue entrevistada este lunes en el streaming En Clave País y aseguró que Flávio Bolsonaro, candidato opositor y favorito para vencer el próximo domingo en la segunda vuelta electoral en Brasil frente al presidente Lula da Silva, "representa un tipo de proyecto político que es romper todo".

La senadora, que estuvo presente en el vecino país tanto en la primera vuelta como lo hará en la segunda, dijo que "hay una crisis institucional en Brasil" y, por tanto, una tranquilidad tambaleante de cara al balotaje. En este contexto, comparó a las derechas de Uruguay y de Brasil: "Uruguay tiene una derecha que es democrática, que defiende las instituciones, que acepta las reglas del juego, y más allá de que se han corrido algunos límites en el debate en el último tiempo, tiene diferencia con la derecha bolsonarista, que es extremadamente agresiva".

Según dijo, en el debate de este domingo "fue evidente la postura" de Bolsonaro, hasta en su faceta "física". También cuestionó "en dónde ha centrado la campaña el bolsonarismo, que es más una postura antipetista y anti Lula que de instalar un modelo alternativo de Brasil".

Bettiana Díaz en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Díaz afirmó que "los resultados del gobierno de Bolsonaro" padre, Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, "no fueron tan buenos en términos económicos y de indicadores sociales" pero fundamentalmente dejó "una gran huella en la sociedad" la forma en que afrontó la pandemia, con su visión de que era "una gripezinha".

Así las cosas, reconoció que "hay una ventaja" en las encuestas a favor de Bolsonaro, pese a que en su mayoría están dentro del margen de error. En primera vuelta el candidato opositor obtuvo 47% contra el 45% de Lula, y "dos puntos en Brasil son muchísimas personas".

¿Qué tan preocupante es para el gobierno de Orsi perder un aliado como Lula?

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, tiene un estrecho vínculo con Lula, un hombre que en general ha mantenido buenas relaciones con los gobiernos frenteamplistas. En este contexto, Díaz fue consultada acerca de cómo impactaría una derrota del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

"Más allá de aliados ideológicos o no, lo que tenemos son aliados en procesos de integración que tienen muchos años. Uruguay es un país muy pequeño que depende mucho de la región, más allá de los esfuerzos que ha hecho para diversificar sus mercados. Hay un riesgo de qué es lo que pasa con la economía y la estabilidad brasileña", explicó.

"Realmente los discursos son bastante complejos en términos de armarse, de la violencia que se ejerce sobre el resto, sobre la discriminación. Tampoco hay una agenda clara en términos económicos; dicen que el modelo es Milei y cuando uno mira la pobreza, el desempleo y el costo de vida en Argentina, si ese es el modelo para Brasil, pobres brasileños", ahondó.

Bettiana Díaz en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Para Díaz, "Uruguay necesita una región con estabilidad política y democrática independientemente del signo político", y Bolsonaro "representa un tipo de proyecto político que es romper todo".

Asimismo, afirmó que en el oficialismo no hacen "tremendismo" porque el Estado uruguayo hay una "larga tradición de respeto a lo que los pueblos definen".