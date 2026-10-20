Partidos se encaminan a renovar la integración del TCR y Corte Electoral: FA quitó la Fiscalía de la negociación

La negociación para renovar la integración de algunos organismos de contralor sobre los que el gobierno y la oposición no han alcanzado un acuerdo todavía tuvo un avance significativo en estos últimos días, a raíz de una concesión que hizo el Frente Amplio: no incluir en este diálogo la designación de un fiscal de Corte titular que sustituya a Mónica Ferrero al frente del Ministerio Público. Esto último es un tema que, de hecho, no es una "urgencia" para el gobierno, según declaró el propio presidente Yamandú Orsi este lunes por la tarde, aunque sí admitió la "necesidad" de resolver justamente lo anterior: encontrar un consenso para actualizarla conformación de organismos como la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). "Sé que vamos a llegar a un acuerdo", afirmó.

Las conversaciones sobre esto mismo venían encaminadas hasta fines de agosto, porque para entonces, tal como informó El País semanas atrás, los representantes de la coalición republicana en este tema rechazaron que el oficialismo insistiera con incluir dentro del "paquete" el recambio de la Fiscalía. Es que el Frente Amplio es muy crítico con la conducción de Ferrero, al punto tal de proferir declaraciones como las que hizo Eduardo Brenta en un comité de base en el aniversario de la Declaratoria de la Independencia: dijo aquel día que la fiscal subrogante de Corte no daba "garantías" a su fuerza política.

Como para la coalición opositora nunca había sido parte del trato que en el conjunto de cargos a negociar estuviera el de la Fiscalía, ese diálogo quedó entonces en stand by.

Pero todo cambió el pasado viernes, cuando el senador frenteamplista —y referente del Movimiento de Participación Popular— Daniel Caggiani invitó a su par nacionalista Javier García —presidente de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional— a una reunión para destrabar el nudo. Allí transmitió que, en esta oportunidad, la coalición de izquierda dejaba por fuera su pretensión de negociar un nuevo nombre para la Fiscalía de Corte.

Con eso zanjado, dijeron a El País varias fuentes parlamentarias, las partes comenzaron ya a avanzar en los nombres que antes de superar este escollo ya tenían encaminados para conformar los nuevos directores de la Corte Electoral y el TCR (ver recuadro).

El asunto, además, estuvo arriba de la mesa en el directorio nacionalista de este lunes, y es parte de las conversaciones en estas horas entre legisladores y dirigentes, ya que se analiza la posibilidad de convocar a una Asamblea General para formalizar este acuerdo, que incluiría ademas la designación de otro ministro en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en donde hay una vacante —producida por la salida de Ángel Cal, quien ya cumplió la edad límite de 70 años— cuyo plazo para la renovación negociada vence a fines de este mes.

En filas de uno y otro bloque también destacan que, al dejar atrás —momentáneamente, al menos— el desacuerdo sobre el liderazgo de la Fiscalía —la coalición respalda íntegramente a Ferrero y se ha negado siquiera sentarse a dialogar sobre otro nombre—, el Parlamento retoma una senda de entendimiento largamente postergado, que comenzó este año, el pasado 5 de mayo, cuando la Asamblea General votó casi por unanimidad la designación del juez Álvaro França Nebot como integrante de la Suprema Corte de Justicia —algo que no había ocurrido en la última década.

"Seguimos conversando y estamos encaminados", reconoció a El País el senador colorado Tabaré Viera, uno de los interlocutores en este asunto por la coalición republicana. "Restan ajustar temas que son internos de cada partido", agregó.