Negociación por cargos se vuelve a estancar: oposición apunta a negociador del FA por "dejar en offside a Orsi"

Muy temprano en la mañana de este martes empezaron a caer llamadas y mensajes entre los negociadores del Frente Amplio y la coalición republicana por el intrincado tema de la renovación de los cargos de contralor, en un tono que distaba de la armonía o entendimiento que habían recuperado sobre el fin de semana. El senador frenteamplista Daniel Caggiani, quien representa a la coalición de izquierda en este asunto, manifestó a blancos y colorados —al nacionalista Javier García y al colorado Andrés Ojeda, por poner dos ejemplos con los que entabló comunicación vía celular— su disconformidad con que algunos detalles del diálogo se hicieran públicos. Y en esas conversaciones, según reconstruyó El País, el referente del Movimiento de Participación Popular (MPP) presentó un escenario diferente al planteado por el presidente Yamandú Orsi este lunes por la noche, y al acordado en una reunión que él mismo mantuvo con García el pasado viernes.

Lo que está en juego es la renovación de los directorios de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), más el reemplazo de la vacante que dejó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el ministro Ángel Cal. Pero se suponía que no lo estaba —eso fue lo que Caggiani había transmitido el viernes— el reemplazo de la conducción de la Fiscalía General de la Nación, hoy a cargo de Mónica Ferrero. Esto fue confirmado a El País por fuentes parlamentarias y del propio MPP.

Hasta antes de ese día, la sustitución de la fiscal subrogante de Corte era una condición que imponía el oficialismo para avanzar en las conversaciones —es decir, encontrar un nombre de consenso para desplazar a una funcionaria—. Pero como la oposición, que ha cerrado filas en respaldo a Ferrero, nunca cedió en este punto, las negociaciones por el resto de los cargos se habían estancado.

El cambio en el posicionamiento del oficialismo este viernes, entonces, fue lo que permitió que la situación cambiara. Y el propio presidente Orsi hizo referencia este lunes de noche al nuevo estado de las conversaciones parlamentarias. Consultado en rueda de prensa por la sustitución de Ferrero, el presidente respondió: "Hoy no tenemos esa urgencia, hoy no lo tengo...". Y agregó: "Tenemos, sí, que resolver, a nivel de partidos políticos, las vacantes que se van generando en los distintos tribunales (...), hasta la Corte Electoral". Agregó luego una frase con la que cerró sus declaraciones a los medios: "Sé que vamos a llegar a un acuerdo".

Pero horas después, al arrancar la jornada de martes, Caggiani transmitió a sus colegas de la oposición que ahora estaban lejos de ese acuerdo. Y, públicamente, en unas declaraciones que generaron desconcierto en integrantes de su propio grupo político, dijo también que no era cierto que se quitaba de las negociaciones el interés del Frente Amplio de cambiar a la fiscal de Corte.

"Para el Frente Amplio es muy importante tener una Fiscalía de Corte no subrogante, sino votada por todo el Senado de la República. Eso es algo que se mantiene y es algo que nosotros seguimos también procurando", comenzó Caggiani, entrevistado por Canal 5. "Y no es por las declaraciones del presidente de la República, que tiene todo el derecho a hacer las declaraciones correspondientes —siguió—, sino por algunos artículos de prensa que han salido hoy en el diario El País, manifestando como cierta postura del Frente Amplio (sic) de que hay un posible acuerdo, de que hay una bajada sobre los planteos que nosotros hemos hecho. Eso es mentira, no es verdad. En realidad, nosotros vamos a seguir negociando hasta que haya un acuerdo general y hasta que no haya un acuerdo general no va a haber integración, lamentablemente, de esos ámbitos".

Esto produjo enojo en los partidos tradicionales, bastante extendido entre los senadores que participan, justamente, de estas conversaciones, empezando por García pero también por el senador colorado Tabaré Viera, quien según varios testigos le reprochó esta actitud a Caggiani al cruzárselo personalmente este martes en el Palacio Legislativo.

Consultado al respecto por El País, García criticó la "la obsesión patológica con Ferrero" que manifiesta el Frente Amplio. "El viernes nos dijeron que estaban para renovar la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, sacando la Fiscalía de la discusión. Luego el propio presidente lo confirma y la mañana de este martes, cuando todo el Frente Amplio estaba enterado, Caggiani lo deja en offside a Orsi y lo desautoriza".

García agregó que, en este sentido, lamentaba que se "condicione una renovación postergada durante 12 años por una obsesión con la fiscal Ferrero". "Les importa más su rechazo a la fiscal que renovar los organismos de contralor y cuidar la palabra del presidente".