Pereira fue reelecto por unanimidad en el FA y apuntó contra senadores: “Se comportan como patoteros”

Fernando Pereira fue reelecto por unanimidad como presidente del Frente Amplio durante el Congreso José Pepe Mujica, que culminó este domingo. En su discurso tras la votación, cuestionó la conducta de algunos senadores en el Parlamento y afirmó: “No se comportan como senadores, se comportan como patoteros”.

“A los patoteros se los enfrenta. Con golpes, no, con ideas, siempre con ideas”, agregó Pereira, al referirse a la violencia contra las mujeres en el Parlamento. El dirigente sostuvo que no alcanza con manifestar rechazo ante estas situaciones, sino que también hay que enfrentarlas.

FERNANDO PEREIRA REELEGIDO POR UNANIMIDAD COMO PRESIDENTE DEL FRENTE AMPLIO



Un nuevo respaldo de compañeros y compañeras para seguir construyendo un Frente cada vez más unido, participativo junto a todas y todos.



💬 “más unidad, más compromiso, más Frente Amplio”.

Fernando… pic.twitter.com/o16g1ml88B — Frente Amplio (@Frente_Amplio) October 18, 2026

El presidente del Frente Amplio retomó así un planteo que, según dijo, había expresado previamente la senadora Liliam Kechichian, y llamó a no caer en una lógica de confrontación física. “Ni una consigna negativa, ideas”, sostuvo.

Senadora Liliam Kechichian fundamenta a favor de la reelección de Fernando Pereira para presidente del Frente Amplio... pic.twitter.com/FjX4BtQSMW — Banderas de Líber-FR-SEREGNISTAS (@bandliber1312) October 18, 2026

Pereira llamó a construir la unidad del Frente Amplio y pensar en 2029

En su intervención, Pereira agradeció el respaldo recibido para continuar al frente de la fuerza política y destacó el trabajo de la militancia y de los integrantes de la dirección partidaria. También anunció que propondrá nuevamente a Verónica Piñeiro como vicepresidenta del Frente Amplio.

“Pueden contar conmigo solo para una cosa: para construir unidad, para construir solidaridad, para construir lucha, para discutir ideas, para amarnos, para querernos y para desear una patria mejor”, afirmó.

En rueda de prensa posterior, Pereira afirmó que el Frente Amplio debe prepararse desde ahora para las elecciones de 2029. “Tengo la convicción de que el Frente Amplio va a llegar en condiciones de competir y ganar la elección de 2029”, sostuvo. También señaló que el desafío no es comenzar anticipadamente una campaña, sino “construir la fuerza política capaz de ganarle al poder político, al poder económico y al poder mediático”.

El presidente del FA respaldó la gestión de Yamandú Orsi y afirmó que “tenemos un gran presidente” y “un fuerte gabinete”. Sobre los resultados del gobierno, destacó que “bajamos 95.000 personas de la pobreza” y que se construyeron 31.000 puestos de trabajo en un año y medio, según las cifras que presentó. Además, adelantó que conversará con los presidentes de los demás partidos políticos sobre distintos temas de la agenda nacional y sostuvo que es necesario enfrentar la violencia política: “Hay que saber defender, pero sin ninguna consigna de odio”.