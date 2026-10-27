Orsi descartó un posible rol de mediador entre Lula y Milei en el Mercosur: "No aspiro a tanto"

El presidente de la república, Yamandú Orsi, se refirió este martes al resultado electoral en Brasil, en el que Lula da Silva obtuvo la reelección y venció a Flavio Bolsonaro con el 51,79 % de los votos válidos.

Consultado en rueda de prensa sobre si podría ser una figura integradora en el Mercosur, uniendo a Lula y al presidente argentino, Javier Milei, Orsi señaló que "no aspira a tanto". "Las instituciones que ya están creadas a nivel de Mercosur se encargan de eso", manifestó, y, en esa línea, señaló que más allá de las diferencias entre ambos mandatarios todos los proyectos que se han planteado "a nivel de Mercosur" se han "cumplido".

"Cuando los intereses son los intereses de verdad, los intereses económicos, ahí operan factores que van más allá de la oposición pública", agregó.

"Lo más importante es proyectar el Mercosur"

Orsi compartió detalles acerca de la conversación que mantuvo con Lula luego de ganar las elecciones en Brasil y afirmó que ambos coincidieron en que lo más importante es "proyectar el Mercosur".

"En esa clave es que estamos trabajando, pensando en otros países: India, Canadá, Emiratos Árabes, y también en proyectos binacionales, por la proyección y el peso que tiene Brasil. Me parece que tiene un rol para cumplir y lo va a seguir teniendo, pasen los gobiernos que sean. Es casi un continente", afirmó.

Por otra parte explicó que, más allá del resultado electoral, "hay fuerzas que operan en Brasil, que vienen de larga data". Como ejemplo citó a la cancillería brasileña, que "tiene vida propia" y al "empresariado brasileño".

"No solo el industrial de Sao Pablo que es potente y tiene más PBI que toda la Argentina, sino todo lo que es el Brasil productivo. Yo creo que a final de cuentas, más allá, por supuesto, de que hay orientaciones políticas, cuando refiere a la relación con el mundo y con la región, la economía y los intereses de quienes generan riqueza, en un país como Brasil, terminan prevaleciendo", agregó.