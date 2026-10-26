"Seguiremos juntos en la lucha": Lula da Silva agradeció a Yamandú Orsi tras su victoria en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció este lunes a su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi, quien el domingo lo había felicitado por su triunfo en las elecciones del país norteño. El dirigente se impuso con el 51,74 % de los votos válidos, frente al 48,26 % alcanzado por el candidato opositor, Flavio Bolsonaro.

"Muchas gracias por las felicitaciones, presidente Yamandú Orsi, con quien hablé por teléfono ayer. El resultado de esta elección representó la victoria de la democracia, del multilateralismo y de la paz", escribió Lula en X.

El presidente brasileño dijo que seguirá junto a Orsi "en la lucha por más justicia social e integración regional con prosperidad compartida".

Muito obrigado pelas felicitações, presidente Yamandú Orsi, @OrsiYamandu, com quem falei ao telefone ontem. O resultado dessa eleição representou a vitória da democracia, do multilateralismo e da paz. Seguiremos juntos na luta por mais justiça social e integração regional com… https://t.co/vjDy98pL3J — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

Orsi fue de los primeros mandatarios en felicitar a Lula tras su triunfo y había destacado el valor democrático de la jornada electoral. El mandatario uruguayo informó que se comunicó con el presidente electo brasileño para transmitirle sus felicitaciones por el resultado de los comicios.

“Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, escribió Orsi el domingo en su cuenta de X.

Con este mensaje, el presidente uruguayo se sumó a las reacciones políticas que generó el resultado electoral en Brasil, un país clave para Uruguay por los vínculos históricos, económicos y políticos que mantienen ambas naciones. Carolina Cosse, vicepresidenta de Uruguay, escribió: "¡Viva la Democracia! Gran ejemplo el de Brasil".

Yamandú Orsi y Lula Da Silva Foto: AFP

Elecciones en Brasil

Lula fue elegido como nuevo presidente de Brasil tras imponerse a Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 , celebrada el domingo 25 de octubre.

El candidato oficialista obtuvo el 51,74 % de los votos válidos, frente al 48,26 % alcanzado por el candidato opositor, según los datos oficiales.

La definición llegó al balotaje luego de que ninguno de los candidatos lograra obtener más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, realizada el domingo 4 de octubre. En esa instancia, Flávio Bolsonaro fue el candidato más votado, con el 47,03% de los votos, seguido por el 45,16% que obtuvo Luiz Inácio Lula da Silva.

Con el resultado de la segunda vuelta, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil y comenzará su cuarto período presidencial el 5 de enero de 2027, después de haber gobernado entre 2003 y 2010, y de regresar al cargo en enero de 2023.