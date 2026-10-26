"Pareció manipulada": Trump calificó de fraudulentas las elecciones en Brasil tras el triunfo de Lula da Silva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las elecciones de Brasil, en las que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se impuso el domingo ante Flávio Bolsonaro, parecieron fraudulentas, pese a asegurar que no tomó partido en la contienda. La derrota de Bolsonaro supone un revés para Trump tras un año y medio de victorias conservadoras resonantes en América Latina.

"Me pareció terrible", dijo Trump a los periodistas mientras salía de Washington rumbo a un mitin de campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

"Yo no tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección manipulada... se veía tan corrupta, tan terrible", aseveró.

Trump ha cuestionado su derrota en las presidenciales de 2020 -calificándolas de amañadas- y ha puesto en duda las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, en las que su Partido Republicano corre el riesgo de perder el control del Congreso.

"Las elecciones tienen que ser indiscutibles y a mí me pareció que se veía muy mal", continuó Trump, pero se mostró evasivo cuando le preguntaron si planeaba tomar alguna medida respecto al resultado brasileño.

Tapas de diarios en Brasil el día después de las elecciones Foto: Delfina Milder

"Yo no me postulo en Brasil, me postulo en Estados Unidos", dijo el republicano.

"Me gusta Lula, me llevo muy bien con él. Solo pensé que daba una imagen muy negativa la forma en que se contabilizó -con la prórroga".

El presidente brasileño ganó la segunda vuelta electoral con un 52 % de los sufragios, frente al 48 % que obtuvo el hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro.

En números absolutos, la diferencia entre ambos fue de 4,4 millones de votos. Lula sumó 64,2 millones de papeletas contra las 59,8 millones de su adversario.

El impacto geopolítico

La victoria de Lula supone un revés para los planes de Trump de extender la influencia de Washington en Latinoamérica mediante gobiernos de derecha alineados con su agenda.

Aunque Trump no respaldó abiertamente a Flávio Bolsonaro, sí le dedicó gestos como recibirlo en mayo en el Despacho Oval, un honor poco habitual para un senador extranjero.

Flávio Bolsonaro Foto: AFP

Desde su regreso al poder, Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Lula e impuso el año pasado elevados aranceles a Brasil en respuesta al proceso judicial contra Jair Bolsonaro, aliado del republicano durante su primer mandato, que fue condenado por intentar dar un golpe de Estado.

Con información de AFP y EFE.