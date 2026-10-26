Extensión de horario en balotaje de Brasil: solo hubo 35.000 votos después de las 17 horas, según registros

La ampliación del horario de votación por dos horas (hasta las 19:00) en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, decretada por el ministro Cristiano Zanin del Tribunal Supremo Federal (TSF), y citada por el candidato Flávio Bolsonaro como una modificación indebida de las normas electorales, tuvo un efecto marginal.

Un relevamiento realizado por el portal G1 (Grupo Globo) indica que solo se registraron 35.521 votos después de las 17:00 horas del domingo. Incluso esta cifra podría incluir a los votantes que estaban en la fila antes de las 17:00, pero que votaron después de esa hora.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones con 64,2 millones de votos. Su diferencia con Flávio Bolsonaro fue de más de 4 millones de votos. Los 35.000 votos representan el 0,8% de esa diferencia.

Los datos están disponibles en los llamados logs de urna (registros de urnas), archivos que registran todos los eventos de las urnas durante la votación, como la apertura y el cierre de la votación. No permiten saber por quién votaron los electores, pero sí es posible identificar el horario en que ocurrió cada evento..

Son esos mismos archivos los que permiten identificar, por ejemplo, los números digitados en las urnas para saber cómo votó nulo cada elector, por ejemplo.

Votación en Brasil durante el balotaje Foto: AFP

La prórroga fue ordenada por el ministro Cristiano Zanin luego de que ambas campañas -de Lula y Bolsonaro- presentaran solicitudes ante el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Supremo Federal para extender el período de votación, ya sea en municipios afectados por problemas con el transporte público o en municipios azotados por fuertes lluvias. La campaña de Lula acusó a los alcaldes de capitales como São Paulo y Salvador de reducir la flota de vehículos disponibles para la población.

Zanin extendió el plazo para votar hasta las 19:00 en todo el país. Posteriormente, aclaró que la decisión solo se aplicaba a los colegios electorales que permanecían abiertos en el momento de la decisión. A las 19:00, finalizó la votación y el TSE comenzó el recuento de votos.

Tras la divulgación del resultado, que mostraba la victoria de Lula, Flávio no reconoció el resultado y acusó al Supremo de interferir en las elecciones.

Lula y Bolsonaro, los dos candidatos a presidente que se enfrentan en este balotaje Foto: EFE.

"El ministro Zanin pasó por encima de la Justicia especializada al prorrogar las elecciones por dos horas. Hubo una ruptura total de la isonomía entre brasileños de distintos estados. Hay muchas cosas que deben hacerse antes de reconocer esta canallada que acaba de ocurrir" dijo Flávio.

Los presidentes del TSF, Edson Fachin; del TSE, Nunes Marques; del Senado, Davi Alcolumbre y de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), reconocieron el resultado. Además, presidentes de otros países también reconocieron el resultado y felicitaron a Lula por la victoria.

Por: Dimitrius Dantas, O Globo/GDA