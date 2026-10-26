“Viraje histórico”: las tapas de los diarios en Brasil tras el triunfo electoral de Lula da Silva

Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo las elecciones en Brasil y será presidente por cuarta vez. Las tapas de los diarios en Brasil se hicieron eco de su histórica victoria en el balotaje, tras remontar una primera primera vuelta en la que había quedado por debajo de su adversario, Flávio Bolsonaro.

“Lula es electo por 4ta vez con movilización y viraje históricos”, anunció la portada de este lunes de O Globo. “Un giro le otorga 10 millones de nuevos votos al petista y rechaza el regreso del clan Bolsonaro”, agregó.

Tapa de O Globo del 26 de octubre de 2026 Foto: Delfina Milder

“¡Lula é tetra!” tituló el diario Povo na Rúa, con una gran foto central de Lula da Silva formando un corazón con las manos.

Tapa del diario Povo na Rúa del 26 de octubre de 2026 Foto: Delfina Milder

“Lula es reelecto presidente de Brasil”, tituló O dia. “En un viraje histórico en segunda vuelta, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vence la disputa por la presidencia y seguirá comandando al país por otos cuatro años. Llega al cuarto mandato después de recibir más de 64 millones de votos (51,79% del total). Flávio Bolsonaro (PL) afirma que no reconoce el resultado y pedirá que se anule el resultado de las elecciones”, agregó el diario carioca.

Tapa del diario O Día del 26 de octubre de 2026 Foto: Delfina Milder

“¡Vira, viró, Lula ganó!”, anuncia la portada de Extra, con una foto del mandatario luciendo unos lentes rojos de estrellas. “Por primera vez en la historia, se dio vuelta en la segunda vuelta la disputa por la presidencia”, resaltó.

Tapa del diario Extra del 26 de octubre de 2026 Foto: Delfina Milder

Bolsa de Brasil suspendió transacciones y luego se desplomó tras la victoria de Lula

La Bolsa de São Paulo suspendió este lunes por 30 minutos las transacciones antes de su apertura por una fuerte caída de las acciones, tras la histórica reelección el domingo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

El índice Ibovespa, el principal de América Latina, aplicó el mecanismo previsto para "momentos de fuerte caída del mercado", según un comunicado. Al reabrir se desplomó un 16,6 %. Mientras, el precio del dólar se disparó un 12%, hasta 5,60 reales.

Una mujer lee un diario en Sao Paulo, Brasil, el 26 de octubre de 2026, tras la victoria de Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro. Foto: JUAN BARRETO/AFP

Más temprano, la victoria de Lula da Silva en las elecciones en Brasil , imprevista según las encuestas previas, desató una ola de ventas de activos brasileños en los mercados internacionales, lo que anticipaba una jornada de extrema volatilidad. Antes de que abriera la Bolsa local, el fondo EWZ, con acciones de las principales empresas del país y que cotiza en Estados Unidos, se desplomó hasta 26,74%, al tiempo que el real perdió más de 10% en los contratos de futuros negociados en Chicago. Esto demuestra que la derrota de Flávio Bolsonaro contradijo las expectativas de buena parte de los inversores.

El EWZ pasó de US$ 42,49 a US$ 31,20 en las negociaciones previas a la apertura estadounidense, lo que refleja la magnitud del impacto electoral en los mercados.

Una mujer observa los diarios en Sao Paulo, Brasil, el 26 de octubre de 2026, tras la victoria de Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro. Foto: JUAN BARRETO/AFP

Mientras tanto, en el mercado de futuros, la depreciación de la moneda brasileña llevó la cotización implícita del dolar hasta unos 5,58 reales.

La Bolsa de Sao Paulo cuenta con un mecanismo de emergencia, conocido como circuit breaker, que suspende las negociaciones durante 30 minutos si el Ibovespa acumula una caída del 10 % respecto del cierre anterior. La última vez que se había activado fue en marzo de 2020, durante el desplome global provocado por la pandemia.