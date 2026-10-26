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El País Economía y mercado

El problema fiscal será el mayor desafío para el nuevo gobierno de Brasil, advierte el CEO de Banco Itaú

"A Uruguay están llegando muchos brasileños, argentinos y europeos aprovechando las ventajas de la residencia fiscal y necesitan quien le gestione el patrimonio", afirmó Milton Maluhy, luego de inaugurar Private Bank Itaú en Montevideo.

Luis-Custodio
Luis Custodio
26/10/2026, 04:00
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Milton Maluhy
Milton Maluhy Filho, CEO de Banco Itaú
Ignacio Sánchez / El País

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