El problema fiscal será el mayor desafío para el nuevo gobierno de Brasil, advierte el CEO de Banco Itaú
"A Uruguay están llegando muchos brasileños, argentinos y europeos aprovechando las ventajas de la residencia fiscal y necesitan quien le gestione el patrimonio", afirmó Milton Maluhy, luego de inaugurar Private Bank Itaú en Montevideo.
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