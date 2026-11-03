El pronóstico para el miércoles 4 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 4 de noviembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada inestable, con temperaturas que a nivel nacional se ubicarán entre 12°C y 26°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con nieblas y neblinas, además de bancos de niebla, y con precipitaciones y tormentas aisladas; el viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto, neblinas y lluvias aisladas, mientras el viento rotará al sureste y sur entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas irán de 16°C a 26°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con lluvias y tormentas aisladas; los vientos serán del sector este de 10 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h, períodos variables de 0 a 10 km/h y posibles rachas fuertes asociadas a tormentas. En la tarde y noche seguirá el tiempo nuboso, con períodos de cubierto, neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y probables tormentas, con viento del sector sur de 10 a 30 km/h y lapsos variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 14°C a 24°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, neblinas y probables precipitaciones, con viento que pasará del sector este al sector sur entre 10 y 30 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h. Durante la tarde y la noche habrá disminución de nubosidad y una tendencia a mejorar, aunque todavía pueden registrarse precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, con viento del suroeste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 14°C a 26°C.

Cielo muy nublado e inestable con densas nubes de tormenta sobre un estadio iluminado por focos de luz. Foto: Estefanía Leal.

En el centro-sur, el día comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas aisladas; el viento será del sector este de 10 a 40 km/h, cambiando a variables de 0 a 20 km/h. Para la tarde y la noche se anuncia una disminución de la nubosidad, con mejoras, nieblas y neblinas, aunque persistirán precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, con vientos variables de 0 a 20 km/h que rotarán al suroeste entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 25°C.

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y probables tormentas; el viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche continuará el cielo nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de nuevas precipitaciones y probables tormentas, con viento que pasará del sector este al oeste entre 10 y 30 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 24°C.

Día de niebla en Montevideo. Foto: Estefanía Leal / El País

Punta del Este y Área Metropolitana

En Punta del Este, el pronóstico marca una mañana nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones, acompañadas por vientos del sector este a variables de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche habrá disminución de nubosidad y mejoras, aunque con nieblas y neblinas, precipitaciones y probables tormentas, mientras el viento irá del noreste al oeste entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 14°C a 19°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones; el viento será del sector este de 10 a 30 km/h y luego variable de 0 a 20 km/h. Para la tarde y la noche se prevé una disminución de la nubosidad, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas, mientras los vientos serán variables de 0 a 10 km/h y luego del suroeste entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas irán de 15°C a 22°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.