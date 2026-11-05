El tiempo da un giro para la llegada del papa a Uruguay: bajan las temperaturas y se esperan lloviznas

El pronóstico del tiempo para este fin de semana que tendrá la visita del papa León XIV a Uruguay ha sufrido un cambio bastante importante: mientras inicialmente se esperaban algunas tormentas, esta posibilidad ha disminuido y solo se prevén algunas lloviznas, aunque sí se aguarda un rotundo descenso de temperatura a partir del sábado.

Cómo estará el tiempo en Montevideo, Paysandú y Florida

Las mayores inclemencias se esperaban para la tarde-noche del viernes, momentos en que el papa participará de una serie de actividades en Plaza Independencia y en las inmediaciones de Plaza Matriz, lo que convocará a los religiosos al Centro y Ciudad Vieja. Sin embargo, el meteorólogo Mario Bidegain dijo que este viernes habrá "buena temperatura" con máximas que podrían llegar a 24° o 25°, aunque se notará un "desmejoramiento por el ingreso de un frente frío" con una probabilidad de lluvia en aumento desde las 18:00. Asimismo, se trata fundamentalmente de "llovizna", sin "acumulados importantes" de precipitaciones.

Estas lloviznas durarán hasta el mediodía del sábado, explicó Bidegain en diálogo con El País. En asociación habrá "una rotación de vientos y un descenso de temperatura a partir del sábado", con máximas que no superarán los 16°, por lo que la caída será de entre nueve y ocho grados en comparación con el viernes.

El sábado a la noche, momentos en que el papa participará de una actividad en el Estadio Centenario, según Bidegain no se esperan lluvias ni lloviznas aunque hará frío, con 12° o 13°, y se notarán "sensaciones térmicas bajas" por el viento del sector sur y suroeste.

Papa León XIV saluda a los fieles en la Plaza de San Pedro tras su operación. Foto: Tiziana Fabi/AFP.

Previamente, a la mañana del sábado, León XIV estará en Paysandú, donde también hay pronóstico de lluvias y lloviznas intermitentes, sin tormentas. La temperatura será más alta que en Montevideo, de 19° o 20°.

El domingo en Florida será lo último de la visita del papa en Uruguay. Para ese día, en esa zona, Bidegain no prevé lluvias pero anuncia que "va a estar frío". Las mínimas a primera hora de la mañana serán de 6° o 7° y la temperatura "va a ir subiendo lentamente" hasta ubicarse en 19° o 20° al mediodía.

El pronóstico de Inumet para el fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes en Montevideo y el área metropolitana 11° de mínima y 23° de máxima, con cielo claro y algo nuboso a la mañana y con tendencia a cubrirse hacia la tarde. De hecho, al final del día se prevén precipitaciones aisladas.

El sábado la temperatura bajará: habrá 8° de mínima y 16° de máxima, con cielo cubierto a nuboso y precipitaciones aisladas en la mañana, con disminución de nubosidad en la tarde. El domingo en Montevideo el termómetro irá de 8° a 18°, con nula probabilidad de lluvias.