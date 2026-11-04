¿Cómo es el papamóvil en el que el papa León XIV recorrerá Uruguay durante su visita?

El papa León XIV llegará a Uruguay este viernes 6 de noviembre y permanecerá en el país hasta el domingo 8 de noviembre. El pontífice suele desplazarse en el Vaticano en un coche que ya ha adquirido fama mundial con el nombre de "papamóvil". El vehículo facilita la movilidad de la máxima autoridad de la Iglesia Católica mientras saluda a las masas que suelen acercarse para verlo. Durante su visita a nuestro país, León XIV tendrá una versión del papamóvil para trasladarlo en parte de su recorrido.

Los encargados de diseñar el auto que transportará al papa es la compañía automotriz Nordex, una empresa uruguaya que se destaca por tener más de 60 años en la industria.

A través de un comunicado interno al que El País tuvo acceso, la empresa celebró ser elegida "para construir el próximo papamóvil que recorrerá Uruguay".

Cómo será el papamóvil que tendrá León XIV en Uruguay

La empresa desarrolló el papamóvil sobre la plataforma KP1, que es la de la camioneta pickup Fiat Titano para Brasil, y que en Uruguay es utilizada para Peugeot.

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, habló con los medios durante la presentación del vehículo y destacó el parecido que tiene con el tradicional papamóvil que traslada al papa en la plaza de San Pedro en Roma.

El auto blanco lleva un escudo dorado con el lema episcopal del papa León XIV: "In Illo uno unum", que significa "En el único Cristo somos uno", que, según el Vaticano, "retoma las palabras que san Agustín pronunció en un sermón, la Exposición sobre el Salmo 127, para explicar que 'aunque los cristianos somos muchos, en el único Cristo somos uno'".

Además, Sturla detalló que el coche cuenta con un asiento para el papa, barandas para sostenerse y dos asientos traseros: uno para el secretario del pontífice y otro para el obispo del lugar que visita. Otro detalle que se le destaca es que posee una patente que lee "S.C.V. 1", perteneciente al Vaticano.

"Este desafío representa una oportunidad única para mostrar la calidad, el compromiso y la experiencia que nos distinguen. Es el resultado de años de trabajo, dedicación y esfuerzo compartido", señaló Nordex.

Papamóvil que trasladará al papa León XIV en Uruguay. Foto: Captura Canal 5.

"Este proyecto llevará el sello de Nordex al mundo y reflejará el talento, la dedicación y el compromiso de todo nuestro equipo", concluyó la comunicación de la empresa.

Itinerario del papa en Uruguay

Uruguay será la primera parada del papa en su primera visita a la región, en la que también irá a Argentina y Perú. Una vez en nuestro país, recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida.

El viernes 6 de noviembre llegará sobre las 16:30 al Aeropuerto Internacional de Carrasco en un vuelo proveniente desde Roma. Desde allí comenzará su trayecto hacia la Plaza Independencia, donde lo esperan los primeros actos oficiales.

A las 17:30 será la ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia, el primer acto público de León XIV en Uruguay. Está previsto un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, y el papa dará su primer discurso. Sobre las 18:15 mantendrá un encuentro privado con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el edificio José Artigas. Para las 19:00 se dirigirá por la calle Sarandí hasta el Cabildo de Montevideo, donde recibirá la llave de la ciudad de manos del intendente de la capital, Mario Bergara. Minutos después habrá una víspera con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo, también frente a la Plaza Matriz. Luego, se retirará a descansar en la Nunciatura Apostólica de Uruguay.

El papa León XIV recorriendo el Vaticano en su papamóvil. Foto: EFE

El sábado 7 de noviembre, el papa saldrá en avión desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Paysandú sobre las 8:25. La comitiva llegará sobre las 9:10 al aeropuerto local y a las 10:00 habrá una misa en el Parque París Londres. Después del mediodía el papa volverá a Montevideo, donde tendrá una serie de actividades en la tarde. A las 17:00 participará de un "encuentro con la realidad social de Casavalle". A las 18:00 tendrá un "encuentro con el mundo de la educación" en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y finalmente a las 19:00 está prevista la vigilia de oración en el Estadio Centenario con un discurso de León XIV.

Finalmente, el domingo 8 de noviembre, el papa irá a Florida. Está previsto que sobre las 10:30 haya una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en lo que se considera la "celebración central del viaje". Para estar allí se requiere presentar entrada, también gratuita.

Finalmente, el papa tomará un avión de salida del país en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 15:10, rumbo de Buenos Aires.