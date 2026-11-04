Así es "Pastor Uno", el avión en el que León XIV llega a Uruguay: normas de la tripulación y detalles del menú

Un día antes de que el papa León XIV partiera hacia Francia en setiembre, en el cuarto viaje internacional importante de su pontificado, la tripulación del avión que iba a utilizar, conocido coloquialmente como "Pastor Uno", se reunió para aprender las reglas inviolables del vuelo.

Las reglas de oro de la tripulación a bordo del Pastor Uno

"Nada de selfies con el papa", dijo Gennaro Anastasio, el jefe de cabina, mientras enumeraba una lista de cosas que se debían y no se debían hacer.

Si el papa te ofrece la mano, estrechársela, no la beses. No le hagas peticiones personales al pontífice, como pedirle que rece por tus familiares. Revisa el baño de la parte delantera del avión —el que usa el papa— varias veces durante el vuelo y mantenlo impecable. No hables directamente con el papa, sino con sus secretarios personales.

Y cuida tu lenguaje. A los hombres que visten túnicas negras con fajas rojas y solideos se les debe dirigir el título de "eminencia", el saludo para los cardenales, el clero de mayor rango con excepción del papa. A los hombres con birretes y fajas moradas se les debe saludar con el título de "eccellenza".

—No te equivoques —dijo Anastasio, un hombre travieso de 67 años—. Pero si llamas "eminencia" a un obispo, te dirá: "No, no soy una eminencia", añadió con una risita. "Y tú puedes decirle: ‘¡Ya lo serás!’".

Ante todo, afirmó, la tripulación debe satisfacer cualquier petición de los pasajeros papales. "Nunca hay necesidad de decir: ‘Lo siento, no es posible, no está permitido, no se puede hacer’, dijo Anastasio. "Aquí, se hace. Siempre".

Gennaro Anastasio, jefe de cabina sénior en numerosos vuelos papales Foto: Nadia Shira Cohen/The New York Times

El Vaticano, a diferencia del gobierno estadounidense, no posee aviones propios ni un equivalente al Air Force One. En cambio, el papa siempre viaja en vuelos comerciales, en clase ejecutiva, en vuelos chárter operados por aerolíneas regulares.

Durante más de seis décadas, ITA Airways —y su predecesora, Alitalia— ha sido la aerolínea preferida para el primer tramo de los viajes internacionales del papa, y en ocasiones para más. Anastasio ha liderado tripulaciones en más de 80 de esos vuelos, pero muchos miembros de esas tripulaciones solo lo hacen una vez. Anastasio se está preparando para el viaje del papa a Latinoamérica, un recorrido de 12 días por tres países que comienza este viernes en Uruguay.

El mes pasado, León XIV fue operado de cáncer de pulmón, pero sus médicos le han dado el visto bueno para viajar.

Sin avión propio: cómo licita el Vaticano sus vuelos internacionales

Para ITA, ser la aerolínea preferida del papa es un claro motivo de orgullo. Los viajes internacionales del papa se encuentran entre los eventos más públicos de cualquier pontificado, lo que le permite reunirse con los fieles en sus países de origen y demostrar el alcance de la Iglesia Católica Romana.

Joerg Eberhart, director ejecutivo de ITA, afirmó que el puesto no estaba garantizado. La aerolínea participa regularmente en las licitaciones del Vaticano para los principales vuelos papales, explicó, y la aerolínea pierde dinero operándolos.

Estos no son vuelos comunes. Para empezar, casi siempre llegan a tiempo, a diferencia de más de la mitad de los demás vuelos de ITA el año pasado. El indicativo del avión papal —AZ4000— es fácilmente reconocible para las torres de control de tráfico aéreo de todo el mundo, lo que les permite despejar las rutas para garantizar que los vuelos despeguen y aterricen según lo programado.

Eso significa que el avión puede retroceder y dirigirse a la pista tan pronto como el papa suba a bordo y se siente en su asiento habitual de primera fila en el lado izquierdo del avión.

Se ignoran las limitaciones habituales del equipaje de mano. Durante el rodaje hacia la pista, la tripulación de cabina omite los anuncios y videos de seguridad habituales para que el equipo de prensa del Vaticano pueda trabajar sin ruido de fondo. Todos los respaldos de los asientos —incluso en clase económica, donde se sientan los periodistas— están cubiertos con una pequeña tela, conocida como antimacasar, bordada con el escudo de armas del papa.

En Roma, los aviones despegan de una terminal reservada para vuelos chárter VIP en el aeropuerto de Fiumicino. Agentes de la policía militar italiana y de la Guardia Suiza, el servicio de seguridad del Vaticano, patrullan los pasillos. Obispos y cardenales son llevados directamente a la pista y embarcan poco antes que el papa, quien llega en coche negro o helicóptero papal justo antes del despegue y sube la escalinata hasta la puerta principal, mientras los flashes de las cámaras de prensa lo siguen.

En raras ocasiones, los vuelos papales no pueden despegar a tiempo. Anastasio recordó que, cuando el predecesor de León XIV, el papa Francisco, partía hacia Cuba en 2015, otro avión se averió en la pista. Francisco sugirió que el piloto simplemente sobrevolara el avión averiado, pero Anastasio tuvo que explicarle que eso no era posible. El vuelo despegó con 63 minutos de retraso, pero el piloto recuperó el tiempo perdido en el aire, de modo que Francisco pudo cumplir con su primera cita en La Habana.

La evolución del menú papal: del trato preferencial al cambio de paradigma de Francisco

Quizás el detalle más importante en cualquier vuelo sea que las comidas a bordo sean las adecuadas. En un viaje reciente a Francia, Anastasio comentó que tuvo que ingeniárselas para incluir el servicio de desayuno entre los tradicionales saludos individuales del papa con los periodistas en un vuelo de menos de dos horas.

Calculó que la tripulación no tendría más de 30 minutos para ir desde la parte delantera de la cabina hasta la parte trasera, lo que significaba que los pasajeros necesitarían una comida que pudieran devorar en 10 minutos o menos.

Tras consultar con los chefs de ITA, el Vaticano optó por una bandeja con un sándwich de huevos revueltos y panceta, lonchas de jamón serrano, queso pecorino, fruta, pastelitos, un panecillo trenzado y un croissant.

Una muestra de la comida servida en un vuelo papal se exhibe en una fotografía tomada en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, el 15 de setiembre de 2026 Foto: Nadia Shira Cohen/The New York Times

Para muchos periodistas, es una oportunidad única de experimentar el servicio de clase ejecutiva, con comidas servidas en platos de cerámica con servilletas de tela, bebidas servidas en vasos de cristal auténtico, cubiertos hechos de plata y un menú impreso en una cartulina gruesa.

Anastasio comentó que le gustaba añadir toques locales a las comidas; de ahí los croissants para Francia y los bombones turcos que compró en Estambul para servir en cajas de regalo en el vuelo de regreso.

Según Anastasio, durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, los papas y sus séquitos comían comidas de primera categoría, mientras que los periodistas y el personal laico del Vaticano comían comida de clase económica.

Luego, Francisco subió a un vuelo papal, observó el servicio de comidas formal para el clero y le preguntó a Anastasio qué comían los periodistas. Cuando el jefe de cabina le mostró al papa las bandejas de clase económica, Francisco le dijo: "No soy un rey", recordó Anastasio. A partir de entonces, los periodistas comieron lo mismo que el clero.

Sin embargo, Anastasio se aseguró de ofrecerle a Francisco algunos detalles especiales. Cuando supo que al papa le gustaban las galletas de limón de Havanna, de Argentina, Anastasio empezó a llevarlas en cada vuelo. Y Francisco a veces pedía comidas personalizadas, como arroz con Parmigiano-Reggiano y limones de Amalfi, que Anastasio preparaba personalmente a bordo.

Giovanni Bernardi, chef que prepara la comida que se sirve en los vuelos papales, coloca una bandeja de comida en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma Foto: Nadia Shira Cohen/The New York Times

Benedicto pidió una vez mortadela de primera calidad de Campotosto, en el centro de Italia, recordó Giovanni Bernardi, chef del principal proveedor de comidas de ITA. Anastasio bromeó diciendo que la comida casi provocó un "incidente diplomático" porque el vuelo se dirigía a un país musulmán que no quiso nombrar.

¿Y qué hay de León XIV? Anastasio dijo que el nuevo papa no ha hecho ninguna petición especial hasta el momento.

“Es una persona muy sencilla”, dijo.