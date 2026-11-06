El Congreso de Paraguay destituyó a Santiago Peña tras rechazar su renuncia por el caso Ueno bank

Santiago Peña, el economista que llegó al poder como apuesta de renovación del Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde hace casi ocho décadas, intentó renunciar en medio del escándalo de Ueno bank, pero el Congreso siguió adelante con el juicio político, lo destituyó y le cerró el paso a los fueros como expresidente.

Peña, de 47 años, había presentado su dimisión el jueves para evitar, según dijo, más daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad, después de perder el respaldo de su propia formación política y ante la apertura del juicio político por presuntas irregularidades relacionadas con la entidad financiera.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la república, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", declaró en un video difundido en la red social X.

Sin embargo, el Congreso no se pronunció sobre su dimisión por falta de cuórum y el Senado decidió continuar con el procedimiento para determinar su responsabilidad política.

Manifestantes celebran frente al Congreso Nacional tras la renuncia del presidente Santiago Peña en Asunción. Foto: AFP

Sus abogados alegaron que el juicio era nulo porque Peña ya había presentado su renuncia, pero la Cámara Alta rechazó sus argumentos y lo declaró culpable. El ahora expresidente no compareció ante el Legislativo y estuvo representado por sus defensores, después de que se rechazara su solicitud de una prórroga de 72 horas para preparar su defensa.

Su salida pone fin anticipado a un mandato que debía concluir en 2028 y supone un revés para el Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde 1947, con la única interrupción de 2008 a 2013.

Después de su paso durante su juventud por las filas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Peña se incorporó en 2016 al oficialismo, respaldado por el entonces presidente Horacio Cartes (2013-2018), considerado su mentor político y quien este jueves retiró públicamente su apoyo al ahora exmandatario y respaldó el proceso de juicio político.

Entonces ministro de Hacienda de Cartes, Peña tuvo su primer fogueo electoral cuando inscribió, en 2017, su precandidatura presidencial para las internas de ese año.

En diciembre de 2022, con apenas seis años de militancia colorada, consiguió la candidatura presidencial del partido gobernante y el 30 de abril de 2023 ganó las elecciones generales con el 42,74 % de los votos, en fórmula con Pedro Alliana, quien asumió la Vicepresidencia.

EFE