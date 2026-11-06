Tras su renuncia, Santiago Peña quedó bajo investigación penal: lo que se sabe del caso que sacude Paraguay

El renunciante presidente de Paraguay, Santiago Peña, quedó incluido en la investigación penal sobre la crisis que llevó a la intervención del Ueno Bank.

La Fiscalía de Paraguay anunció ayer jueves que incluirá a Peña en las investigaciones de tres causas penales abiertas sobre el intervenido Ueno bank y que involucran también a otros exfuncionarios del gobierno.

Peña quedó envuelto en la crisis que estalló el martes en Ueno Bank, una entidad privada de la que fue accionista y que durante su mandato recibió millonarios recursos de organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país.

El Banco Central del Paraguay detectó que el índice de solvencia de Ueno, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.

A raíz del procedimiento de intervención, los fondos de miles de clientes han quedado congelados, pero también el patrocinio para equipos de fútbol local, la selección paraguaya y hasta de eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

La Fiscalía investigará igualmente, como parte de otra denuncia presentada por un grupo de senadores, a Peña y al vicepresidente, Pedro Alliana, el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, así como a autoridades y exfuncionarios del Banco Central, del IPS y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se ajusta la corbata durante la cumbre del Mercosur en de Asunción, el 8 de julio de 2024. Foto: AFP

Debate en el Congreso

Peña anunció poco después de que fracasara por falta de cuórum una sesión en el Congreso para tratar su renuncia, que se presentará y ejercerá su “derecho a la defensa” en el juicio político que deberá enfrentar en el Senado a raíz de la crisis por el cierre de Ueno bank.

“Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia”, prometió en su cuenta de X.

Peña permanece formalmente en la Presidencia, ya que legisladores oficialistas dejaron sin cuórum la sesión conjunta convocada para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.

El presidente renunciante señaló que aportará la información que le sea requerida, e indicó que el pago a los ahorristas “no puede quedar pendiente de lo que ocurra” con él. “La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas”, agregó.

Agentes de policía montan guardia frente a una sucursal del banco Ueno durante una protesta de depositantes. Foto: AFP

Peña puede convertirse en el segundo presidente de Paraguay sometido a un proceso de juicio político en la historia reciente del país, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012), quien finalmente fue destituido por el Congreso.

Miembros del Senado convocaron una sesión extraordinaria para anoche a fin de constituir las autoridades del juicio y a otra para la hoy viernes para comenzar con el juicio con la presencia de Peña.

Ayer la suspensión de la sesión se dio luego de dos horas de debate cuando la mayoría de los diputados se retiró del recinto mientras se realizaba la votación y dejó al Congreso sin la cantidad mínima para avanzar en el juicio político.

La oposición buscaba rechazar la renuncia para avanzar con el juicio político, mientras que buena parte del oficialismo proponía aceptarla para promover rápidamente la asunción del vicepresidente, Pedro Alliana.

Banco Central de Paraguay.

Carter le baja el pulgar

Ayer jueves, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), líder del gobernante Partido Colorado, anunció que respaldaba el juicio político contra Peña. Poco después Cámara de Diputados abrió la sesión para tratar la acusación. En pleno debate, Peña anunció su renuncia en un video publicado en X.

Los 78 diputados presentes aprobaron la acusación contra Peña. En una segunda sesión, la cámara rechazó el pedido de juicio político contra Alliana por 48 votos contra 30.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”, afirmó Peña en un video en su cuenta de X.

Presidente paraguayo Santiago Peña y vicepresidente Pedro Alliana. NORBERTO DUARTE/AFP fotos

El mandatario afirmó que su prioridad es “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros” al sistema financiero del país. La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central intervino Ueno Bank por una grave insuficiencia de capital.

Además de los depósitos de los ahorristas, quedaron congelados fondos de organismos estatales, entre ellos el Instituto de Previsión Social. Peña, exministro de Economía que asumió la presidencia en 2023 con mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco y de las que se desprendió en 2025.

Tras la intervención de Ueno Bank, Peña exigió la renuncia del presidente del Banco Central y promulgó una ley que fijó un plazo máximo de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayor parte de los fondos. Ayer comenzó el pago a los ahorristas. El Banco Central informó que los pagos, de hasta 10 millones de guaraníes o 1.565 dólares, están destinados a ahorristas que no tengan deudas con la entidad y cuentas en otros bancos para recibir sus fondos.