¿Por qué cayó Santiago Peña?: claves de la dimisión presidencial que sacude a todo Paraguay

Santiago Peña anunció este jueves su renuncia a la presidencia de Paraguay. La decisión llega luego de que estallara en el país una crisis bancaria producida por la intervención del Ueno Bank. Por este motivo, el partido de gobierno, así como integrantes de la oposición, habían propuesto el inicio de un juicio político contra el mandatario. Con la dimisión de Peña, la presidencia queda a cargo del actual vicepresidente, Pedro Alliana.

Peña quedó envuelto en una tormenta política después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara el pasado martes la intervención y disolución de Ueno, un banco con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido.

La medida derivó en el cierre de sucursales y el cese de operaciones, mientras miles de ahorradores intentaban movilizar sus cuentas. Millonarios recursos de entidades públicas están depositados en Ueno, que además patrocinaba equipos locales de fútbol, la selección de Paraguay y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

Peña tenía acciones de un grupo que controlaba la entidad, de las que se desvinculó en 2025. La oposición lo acusa de conflicto de intereses y de favorecer al banco. El presidente consiguió la renuncia del titular del banco central y promulgó una ley que fijaba cinco días hábiles para devolver la mayoría de los fondos, pero las medidas no frenaron los reclamos.

En ese sentido, cientos de manifestantes protestaron el miércoles en Asunción por segunda noche consecutiva y se enfrentaron con policías, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersarlos.

A raíz de la crisis, Peña suspendió su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Madrid.

Diputados muestran carteles pidiendo juicio político al presidente paraguayo, Santiago Peña, durante una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados este miércoles en Asunción (Paraguay) por el caso Ueno bank. Foto: Juan Pablo Pino/EFE

Directivos de Ueno bank declararon ante Fiscalía en Paraguay entre reclamos de afectados

Ocho directivos de Ueno bank comparecieron el miércoles ante el Ministerio Público de Paraguay para declarar ante los fiscales, un día después de la intervención de esa entidad por problemas de solvencia y en medio de protestas de quienes reclaman sus recursos.

Los funcionarios, que pasaron la noche en dependencias policiales en Asunción tras entregarse a las autoridades, fueron trasladados esposados, con el rostro cubierto y vistiendo chalecos antibalas, resguardados por un fuerte operativo de seguridad.

Hasta el Ministerio Público acudieron el mayor accionista y uno de los fundadores del intervenido Ueno bank, Miguel Vásquez, y el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale Cardoni.

Un par de agentes de la Policía Nacional de Paraguay fue captado este 2 de noviembre al custodiar el acceso a una de las sedes del banco Ueno bank, en Asunción (Paraguay). Foto: EFE

También llegaron el miembro del directorio Julio Rey Fernández, los directores titulares, Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller, así como el alto ejecutivo Miguel Ángel Almada, quien fue el último en presentarse la noche del martes ante la Justicia.

De igual forma fueron trasladadas hasta la sede de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción la alta ejecutiva Mariana Torres Rubiani y la segunda vicepresidente de la institución, Diana Mongelos González.

Con información de EFE y AFP.