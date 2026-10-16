Ripoll lanzó su agrupación en el Partido Nacional con un guiño a Bukele y un proyecto de "cero ocio" para presos

La nacionalista Valeria Ripoll lanzó en la noche del jueves, en un salón repleto del Club Español —que está a pasos de la intendencia capitalina—, su agrupación Somos, dentro del sector D Centro. Tiene el lema “somos futuro, somos nuevas ideas, somos Montevideo”, con un guiño —y así dejó en claro la excandidata a la vicepresidencia— al partido del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El guiño se debe a que el partido de Bukele se llama Nuevas Ideas. Un partido de un país que visitó hace poco tiempo. Pero Ripoll aseguró que no se refiere al presidente salvadoreño “por popularidad”. “No hablamos de copiar y pegar lo que hace, de estado de excepción, de cárceles de máxima seguridad, ni pandilleros. Pero sí hablamos de seguridad y de propuestas: del cero ocio y de privados de libertad que trabajen y estudien, que cultiven sus propios alimentos y que salgan con oportunidades”.

"No hablamos de violación de los Derechos Humanos", añadió.

Y hay otra cosa por la que se le “juega” y se pone “mucho la camiseta”. Otra causa que, dijo, sabe que es “polémica”, pero entiende que “hay que defender las cosas con principios”. “Hay algunos compañeros que he conocido —digo ‘compañeros o compañeros’ por deformación, soy sindicalista— de la colectividad judía. No voy a decir quiénes son. Sepan que desde Somos vamos a defender esa causa porque luchamos contra la injusticia”, dijo casi al cierre del acto.

Después de Ripoll habló el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que es líder del sector D Centro. El sanducero felicitó y agradeció a Ripoll, una “mujer a la que le tocó una responsabilidad, seguramente como no se la esperaba, en la última campaña y que fue señalada”.

La “felicidad” de Olivera radica en que “no se quedó durmiendo en las mieles de lo que sucedió en 2024”. “Esa mujer decidió ponerse de pie, juntar fuerzas y empezar desde el subsuelo a caminar, a dar la cara, a buscar respuestas, a decirle a la gente que sigue acá”, añadió el intendente.

Por último, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, la describió como “firme en el debate” pero “respetuosa de las personas”. Además, le tiene “mucha fe a la recorrida que va a hacer por Montevideo”, aseguró quien encabezó la fórmula en las últimas elecciones.

Al cierre, Ripoll recordó dos fechas: las elecciones internas en la que "todos" van a "ir a votar a Luis" Lacalle Pou, y las elecciones nacionales, a través de las que, indicó, van a "volver a ser gobierno".