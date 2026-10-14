Costa Rica inaugura su primera megacárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo de Nayib Bukele

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este miércoles una megacárcel destinada a los presos de mayor peligrosidad e inspirada en el modelo penitenciario impulsado por su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, con la que busca convertir al país en un "referente mundial en seguridad penitenciaria".

El Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), con una inversión de 35 millones de dólares y capacidad total para 5.100 reos, está ubicado junto a la prisión de máxima seguridad La Reforma, a unos 25 kilómetros de San José, y busca reforzar la respuesta del Gobierno frente a la alta violencia, en momentos en que Costa Rica registra cifras históricas de homicidios.

En el pasillo de uno de los módulos, entre hileras de celdas, Fernández presentó el presidio como muestra de su "mano dura" contra los criminales, sobre todo del narcotráfico que disparó la violencia en este país que fue por décadas uno de los más seguros de América Latina.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, pronuncia un discurso durante la inauguración del Centro de Alta Seguridad para la Contención del Crimen Organizado (CACCO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de octubre de 2026. Foto: EZEQUIEL BECERRA/AFP fotos

"Estamos marcando un antes y un después en Costa Rica en la seguridad penitenciaria y en la seguridad nacional (...) Vamos a ejercer mano dura porque 'el que la hace la paga'", subrayó la mandataria, una entusiasta de la política de seguridad de Bukele.

"Estoy segura de que hoy estamos marcando un antes y un después en la seguridad penitenciaria y nacional como un todo. A partir de este día nuestro país será referente mundial en seguridad penitenciaria. Hoy más que nunca vamos a defender nuestra patria con todas nuestras fuerzas, hoy esto es una realidad para el pueblo de Costa Rica", destacó la presidenta costarricense.

El respaldo político y el legado del exmandatario Rodrigo Chaves

Fernández también agradeció y destacó la labor de su mentor y expresidente (2022-2026) Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, quien inició y "asumió el liderazgo de este proyecto para la seguridad del pueblo costarricense" durante su mandato.

Un agente de policía monta guardia en el Centro de Alta Seguridad para la Contención del Crimen Organizado (CACCO) durante su inauguración en Alajuela, Costa Rica, el 14 de octubre de 2026. Foto: EZEQUIEL BECERRA/AFP fotos

Según Chaves, "esto es un monumento, un monumento triste, un monumento que marca el inicio de una ruta que diga: En Costa Rica los niños y las niñas, los adultos mayores, la gente joven y ciudadanos de bien, deben poder caminar por la calle sin estar viendo por encima del hombro quien se baja de una motocicleta, con un arma de fuego para matarlo".

La obra está inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la "guerra" contra estas bandas implementada por el Gobierno de Nayib Bukele, a quien Fernández considera un referente en materia de seguridad.

En diciembre pasado, el entonces presidente Chaves realizó una visita a El Salvador, en la cual se reunió con Bukele y recorrió el Cecot.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: EFE

Voces en contra: el dilema entre la seguridad nacional y los derechos humanos

Opositores y activistas sociales critican que Costa Rica, con fama internacional de respeto a derechos humanos, imite el modelo de seguridad salvadoreño que según un grupo de expertos de la ONU ha derivado en crímenes de lesa humanidad.

La guerra antipandillas de Bukele está amparada en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. En cuatro años ha encarcelado a 93.000 personas.

Según la organización humanitaria salvadoreña Socorro Jurídico, una tercera parte son inocentes y más de 500 han fallecido bajo custodia estatal.

Fernández aseguró que respetará los derechos humanos y, en un abierto enfrentamiento con el poder judicial, arremetió contra jueces y fiscales que, según ella, son blandos con los delincuentes.

En la inauguración del Centro de Alta Seguridad para la Contención del Crimen Organizado (CACCO, por sus siglas en inglés) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de octubre de 2026, se puede observar una celda, incluyendo la ropa que usarán los reclusos. Foto: EZEQUIEL BECERRA/AFP fotos

Con información de EFE, AFP y La Nación de Costa Rica (GDA).