"No creo que sea el único caso": Ripoll apuntó al sistema de la Junta y se refirió a la polémica de Gómez

La excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, concurrió este lunes a la mesa de En Clave País donde se refirió, entre otros temas, a la polémica en torno al edil Gonzalo Gómez, quien tenía dentro de su círculo de asesores a Pablo Leiva, uno de los condenados en el marco de la Operación Trazador. La dirigente señaló que iba a esperar a lo que defina la Comisión de Ética del partido para dar su opinión. El órgano nacionalista anunció esta tarde la suspensión de Gómez por dos años y su apartamiento del cargo.

"Quiero que primero laude el partido para dar mí opinión que obviamente la tengo, pero me parece que si todos salimos a expresar lo que a cada uno le parece, lastimamos la orgánica partidaria", consideró Ripoll.

En esa línea, hizo referencia a su pasado como dirigente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo y señaló que en ese período había realizado declaraciones acerca del sistema de contrataciones de la Junta Departamental.

"Las contrataciones y el dinero que los ediles manejan pero que ellos no cobran, ha generado polémica muchas veces, desde 2007 en adelante se habla de esto, de qué tan honorario es y cómo funciona el tener que abrir unipersonales para que te contraten", señaló.

Ante la consulta de si el Partido Nacional se demoró en expedirse sobre el tema, Ripoll subrayó que se debió esperar al edil Gómez -que se encontraba de viaje en China- "para tomar el tema hablándolo con él".

Valeria Ripoll En Clave País. Foto: Darwin Borrelli/El País.

"Se fueron dando debates a la interna, pero sin él acá era muy dificil laudar una decisión y creo que tampoco estaba bien", sostuvo. Aún así, indicó que la declaración que realizó el Partido Nacional sobre hecho fue una señal "bien contundente".

"El Partido Nacional en su declaración dice que esta es una situación muy grave, y creo que tiene la contundencia que tiene que tener", indicó.

Consultada sobre la conferencia de Gómez, donde el edil reconoció que Leiva no tenía tareas asignadas, Ripoll dijo que "obviamente" no está de acuerdo "con lo que pasa", así como tampoco con la explicación que se dio.

Además, Ripoll descartó que Gómez haya mentido cuando declaró que Leiva no realizaba tareas y cobraba un salario. "No creo, porque no creo que sea el único caso", apuntó. "Obviamente uno no tiene elementos para comprobarlo, pero la realidad es que estando 20 años en la Intendencia de Montevideo (IMM) podrán imaginar que he escuchado sobre situaciones y casos de todas las características", deslizó.

"Esto es moneda corriente en un funcionamiento de la Junta Departamental, espero que esto abra la puerta para que el sistema sea más prolijo, para que se realicen modificaciones", indicó. Además, se manifestó a favor de que los ediles tengan remuneración, ya que actualmente la labor se realiza de manera honoraria.

Valeria Ripoll En Clave País. Foto: Darwin Borreli/El País.

Su rol dentro del Partido Nacional y la creación de su agrupación

Por otro lado, Ripoll adelantó que este próximo jueves 15 de octubre lanzará su propia agrupación dentro del Partido Nacional llamada "Somos". "Primero nace en Montevideo, pero ya tenemos grupos de compañeros en distintos departamentos del interior, en noviembre se va a lanzar en Maldonado y después en Durazno", detalló.

Según explicó, el sector tiene un perfil "muy territorial y de cercanía con la gente". "Los dirigentes son de barrio, de gente que trabaja permanentemente en la descentralización pura, tiene mucho que ver con mi perfil", subrayó. Además, destacó que "Somos" tiene una impronta "wilsonista".

"Es una agrupación que está naciendo, no es que tenemos connotados dirigentes, evidentemente a la que conocen es a mi, y quizá marcamos agenda en algunos temas, hay una impronta bien clara en lo que tiene que ver con trabajo social, la discapacidad y la seguridad", detalló.

El diálogo con Lacalle Pou

Ripoll trajo a flote que ha mantenido conversaciones con el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou. "Estuve con él hace poco, charlando sobre todo de mi agrupación y del trabajo que estaba haciendo, es lindo hablar con él", manifestó.

"Estando por fuera del debate y del ida y vuelta cotidiano con él está hoy por hoy, enriquece un montón hablar con él, tiene una mirada como que está por encima del resto y nos está mirando a todos", expresó.