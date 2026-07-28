Valeria Ripoll cuestionó al "femenismo de indignación selectiva" tras comparar su caso con los de Romano y Bouret

La panelista de Esta boca es mía, Valeria Ripoll, cuestionó lo que definió como un "feminismo de indignación selectiva" al comparar la repercusión que tuvo un episodio que protagonizó en el programa de Canal 12 con las recientes controversias que involucraron a la periodista Sofía Romano y a la gestora cultural Daniela Bouret.

Durante una entrevista con Henry Navarro en La Supertarde, de Radio Universal, Ripoll recordó una discusión que mantuvo al aire con su compañero Fernando Frontán en Esta boca es mía, instancia en la que el panelista le dijo la frase "calladita te ves más bonita". La exdirigente sindical consideró que esa expresión constituyó una descalificación machista, aunque sostuvo que el episodio no despertó la misma reacción pública que sí tuvieron otros casos recientes.

"Me causa gracia porque el indignómetro feminista aparece de repente. Comparto lo que le pasó a Daniela y también lo que pasó con Sofía Romano. Fueron situaciones que se dieron de la misma forma que me pasó a mí en el programa", afirmó.

Ripoll hizo referencia al cruce entre Juan Ramón Carrasco y Sofía Romano, cuando el exfutbolista calificó a la periodista de "mal atendida", y también al incidente protagonizado por Antonio Maeso y Daniela Bouret, luego de que el comunicador le preguntara si "en su casa no le pegaban" para que se callara. Ambos episodios derivaron en una amplia cadena de cuestionamientos públicos y comunicados de respaldo por parte del Frente Amplio, SECAN, APU y otras organizaciones. Carrasco pidió disculpas públicas, al igual que Maeso quien además terminó renunciando a Buscadores.

En el caso de Frontán, militante histórico por la diversidad e identificado con el Frente Amplio, el caso quedó en una discusión mediática del programa. Según Ripoll, esa diferencia en las reacciones responde a una cuestión ideológica.

"¿Qué significa el 'calladita te ves más bonita'? Como obviamente yo no soy de izquierda, entonces el indignómetro de salir a decir que estuvo mal, la solidaridad... en mi caso, sentate a esperarla", expresó.

La panelista señaló que respaldó las críticas hacia los otros episodios, aunque entiende que, si se mide con la vara la agresión por condición de género, el suyo merecía el mismo nivel de condena.

La excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, añadió durante la discusión con Frontán le respondió de inmediato. "Yo le dije: 'No me vas a hacer callar ni vos ni nadie'. No nació el que me va a hacer callar. Quizás tuve la fortaleza de reaccionar inmediatamente, pero eso no quita que, porque no sos de izquierda, sea cuestionable que te digan ese tipo de cosas o que tengas que vivir ciertas situaciones", sostuvo.

Ripoll agregó que no fue la primera vez que atravesó una situación similar y afirmó que, cuando faltan argumentos, algunos interlocutores recurren a descalificaciones personales.

"Entiendo que a veces, cuando no tienen argumentos, derrapan. Tuve en una semana tres enfrentamientos con tres frenteamplistas diferentes. Entiendo que están desmoralizados y que intentan defender lo indefendible, pero eso no justifica discutir al mismo nivel. Yo discuto ideas y es por ahí que se tiene que dar el debate", concluyó.