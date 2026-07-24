Tras la polémica en Buscadores, habló Daniela Bouret: condenó violencia pero llamó a "no exiliar" a Antonio Maeso

La panelista de Buscadores y gestora cultural Daniela Bouret habló por primera vez en televisión sobre el episodio que protagonizó junto a Antonio Maeso, quien le realizó un comentario ofensivo durante una discusión al aire que desató una fuerte polémica pública y terminó con la renuncia de Maeso al programa.

El hecho ocurrió la semana pasada, cuando Maeso le preguntó a Bouret si en su casa "no le pegaban" para callarla. La frase se viralizó rápidamente y generó una ola de repudios de organizaciones como el SECAN, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Frente Amplio y otros colectivos e instituciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres y la comunicación.

Tras pedir disculpas públicamente y sostener que "hay bromas que no se pueden hacer más", Maeso presentó el martes su renuncia, al parecer indeclinable y definitiva a *Buscadores*. En ese mensaje también cuestionó el "escarnio" que, según afirmó, sufrió él y su familia a raíz de la repercusión del caso.

Este jueves, en su regreso al programa de Canal 5, Bouret decidió abordar el episodio y reflexionar sobre sus consecuencias. La panelista aclaró que distinguía "al menos tres planos" para analizar lo sucedido: el personal, el institucional y el social. En el plano personal, confirmó que aceptó las disculpas de Maeso. "Es un compañero de trabajo que cometió un error, que me llamó, que pidió disculpas y reconoció que se equivocó y las acepté", expresó.

Sin embargo, sostuvo que el episodio trasciende la relación entre ambos porque ocurrió en un medio público y en un contexto en el que Uruguay enfrenta "la pandemia de la violencia hacia las mujeres". "Hay muchas familias mirando y tienen que saber que esto no es natural. No es un caso puntual, sino que habla de cosas que todavía se naturalizan en la sociedad", afirmó.

Bouret señaló que las diferencias de opinión son parte del debate democrático, pero remarcó que "no hay que descalificar al otro" ni intentar silenciar posiciones distintas.

La panelista también destacó la amplitud del respaldo recibido tras la difusión del episodio. "Hubo mujeres de todos los partidos políticos, organizaciones sociales, trabajadores del Ministerio de Trabajo, del MEC, el SECAN, la dirección del canal y muchísima gente que preguntó cómo me sentía", relató.

A su entender, esa reacción colectiva refleja un cambio cultural. "Cuando una sociedad dice 'hasta acá', hay un cambio de sensibilidad", afirmó, citando al historiador José Pedro Barrán para explicar que determinadas conductas antes naturalizadas comienzan a ser rechazadas socialmente.

Bouret insistió en que el reclamo no pasa por obtener privilegios. "No precisamos un trato especial, no precisamos que venga un caballero andante a salvarnos. Solo precisamos respeto", resumió.

Contra el "linchamiento"

Aunque defendió la condena pública a los hechos de violencia, Bouret también cuestionó que el caso derive en la exclusión de quien cometió el error. "El error lo cometemos todos. ¿Vamos a mandar al exilio a alguien que se equivoca? ¿Vamos a crucificarlo o vamos a darnos la oportunidad de crecer juntos como sociedad?", planteó.

La periodista sostuvo que Maeso "lo está pasando muy mal", pero aclaró que el objetivo debe ser construir mecanismos para reparar y aprender, en lugar de fomentar el "linchamiento" social.

Daniela Bouret y Antonio Maeso.



Captura: Buscadores.

Durante el intercambio, Fernando Vilar señaló que buena parte del público no aceptó las disculpas de Maeso y que incluso reclamó el levantamiento del programa. Bouret respondió que ese también representa un desafío para la sociedad. "Tenemos que aprender a no naturalizar las violencias de cualquier tipo y preguntarnos cómo construimos mejor", concluyó.

Horas después del programa, Bouret amplió su postura mediante una publicación en redes sociales. Allí reiteró que aceptó las disculpas de Maeso porque cree "en la posibilidad de reparar los vínculos cuando hay un reconocimiento sincero y voluntad de cambiar", aunque insistió en que el caso excede una relación personal.

"Cuando una sociedad dice 'así no', algo está cambiando", escribió. También sostuvo que los medios de comunicación transmiten formas de convivencia y que "las diferencias nunca pueden resolverse mediante descalificaciones, humillaciones o silencios impuestos".

Finalmente, agradeció las muestras de solidaridad recibidas en estos días y expresó su deseo de que el episodio sirva para fortalecer una cultura del respeto. "Ojalá este episodio nos ayude a construir espacios donde el desacuerdo sea una oportunidad para pensar y no una excusa para agredir", concluyó.