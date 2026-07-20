"Pasé un límite": Antonio Maeso pidió disculpas tras el comentario ofensivo a una compañera de "Buscadores"

El panelista de Buscadores (VTV y Canal 5), Antonio Maeso, pidió disculpas públicas luego de la fuerte polémica que generó un comentario dirigido a su compañera Daniela Bouret durante una discusión en vivo en el programa de debate.

El episodio ocurrió mientras César Bianchi y los panelistas analizaban la controversia que despertó la selección argentina al exhibir una bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial. En ese contexto, el intercambio derivó en un cruce entre Maeso y Bouret sobre la posición de la izquierda política respecto al deporte.

En medio de la discusión, Maeso lanzó una frase que rápidamente quedó en el centro de las críticas. "¿Cómo hace para hablar en su casa? ¿No la agarran a patadas? ¿No le pegan a usted? ¿No le pegan para decirle 'cállate'?", expresó.

Bouret respondió de inmediato con ironía: "Qué tolerante que sos. Qué demócrata que sos". Mientras la gestora culturaba intentaba continuar con su argumento, Maeso agregó: "Pero si habla encima".

El fragmento, que tuvo lugar la semana pasada en Buscadores, comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas y recibió numerosos cuestionamientos por el tenor de la expresión utilizada hacia su compañera.

Antonio Maeso Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

El pedido de disculpas de Antonio Maeso

Frente a la repercusión, Maeso publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que reconoció que había cruzado un límite y anunció que volvería a disculparse públicamente durante la emisión de este martes de Buscadores.

"Sres. les escribo xq quiero en principio manifestar que me equivoqué. En un espacio donde generalmente generamos controversias y es parte del juego los cruces, pasé un límite diciendo algo que no pienso, ni siento ni tendría que haber dicho ni siquiera como chiste. Ya hablé con quien me tenía que disculpar. Mañana públicamente transmitiré mi equivocación", escribió.

En el mismo comunicado también rechazó las interpretaciones políticas que, según afirmó, surgieron a partir del episodio y cuestionó publicaciones que lo calificaron como un "militante político de derecha".

"No participo de ningún partido político, jamás estuve asociado a ninguno, nunca utilicé mi exposición para conseguir algún cargo, jamás tuve un cargo de confianza y mucho menos soy político. En pocas palabras, no soy importante", sostuvo.

Además, pidió que no se involucrara a su familia en la controversia y advirtió sobre las consecuencias de las difamaciones en redes sociales.

El pedido de disculpas de Antonio Maeso en Instagram.

Mientras continuaban los cuestionamientos por sus dichos, algunos colegas y seguidores respaldaron a Maeso, aunque reconocieron que su comentario fue un error.

Una de las voces que salió en su defensa fue la comunicadora Pamela Alciaturi, quien aseguró conocer al panelista desde hace más de tres décadas.

"Hace más de 30 años que conozco a Antonio Maeso y nos une una profunda amistad. Compartimos muchos valores y principios, aunque políticamente pensamos de manera totalmente opuesta. Y justamente por conocerlo desde hace tantos años, sé que se equivocó", escribió.

Según Alciaturi, el comentario se produjo en un contexto de bromas y cruces habituales del programa, aunque remarcó que eso no exime el error. "Lo importante es reconocer cuando uno se equivoca y asumirlo", expresó.

La periodista también cuestionó el nivel de agresividad que, a su entender, alcanzó la reacción en redes sociales. "Se puede criticar. Se puede discrepar. Se puede señalar un error. Pero eso no justifica inventar, difamar, hacer conjeturas sobre su vida privada ni convertir un error en una campaña de ataques personales", concluyó.