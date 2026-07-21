Antonio Maeso renunció en vivo a "Buscadores" tras dichos ofensivos a Daniela Bouret: "Tengo mucho que aprender"

Antonio Maeso, panelista de Buscadores con presencia en las últimas dos décadas del programa, presentó este martes renuncia en vivo, una decisión que implica también un alejamiento total de los medios de comunicación, según anunció. El caso se da luego de la fuerte repercusión que generó un comentario ofensivo de Maeso dirigido a su compañera Daniela Bouret durante un debate emitido la semana pasada en el programa de Canal 5 y VTV.

En el comienzo del programa de este martes, Maeso hizo un extenso descargo en vivo, reconoció su error, volvió a pedir disculpas y aseguró que el episodio lo llevó a una profunda reflexión personal.

"Tengo que aprender mucho", repitió en varias oportunidades durante su intervención. "Hay bromas que no se hacen más, hay situaciones que tengo que cuidar. Reconocí mi error y tengo que aprender", expresó.

Según supo TV Show, la renuncia no fue solicitada por la producción de Buscadores (dirigida por Sergio Gorzy) ni por las autoridades de Canal 5. La decisión fue personal y terminó de definirse durante la noche del lunes, luego de una conversación con su esposa y su hija, en medio de los cuestionamientos que generó el episodio.

En concreto, el jueves pasado Maeso le preguntó a Bouret si "no le pegaban en su casa para que se calle" en el marco de una discusión y en clave de broma. El video se viralizó en las últimas horas, desatando críticas hacia el comunicador. El panelista reafirmó que el comentario se dio en el marco de bromas previas con Bouret y el resto de los compañeros. "Estoy arrepentido, aunque el contexto era muy diferente a lo que se mostró en las ediciones", dijo.

Al explicar por qué daba un paso al costado, Maeso aseguró que ya no disfrutaba de participar del ciclo como lo había hecho hasta ahora. "Yo vengo al programa para distraerme y para divertirme. Y a partir de esta situación ni me divierto ni me distraigo", afirmó Maeso, contador de profesión y consultor para empresas.

Luego anunció su determinación, que describió como irrevocable. Añadió que la tomó en contra de lo que le aconsejaron "amigos" y "colegas" que lo llamaron en las últimas horas. "Todos me dijeron que no renunciara", comentó.

Sin embargo, tomó la determinación luego de una conversación con su esposa e hija este lunes a las 12 de la noche. "Con mi familia hemos decidido que yo no voy a participar más de este programa, tampoco voy a participar más de los medios", dijo.

El panelista sostuvo que el episodio le dejó una enseñanza y adelantó que atravesará un tiempo de reflexión lejos de la exposición pública.

"Me voy al silencio para aprender, aprender y sobre todo aprender a cuidarme", manifestó.

Durante su mensaje también volvió a disculparse con Bouret, con su esposo y con su hijo, y sostuvo que nunca fue su intención transmitir un mensaje de violencia hacia las mujeres. "Nadie puede pensar que eso es lo que yo siento. Estuve equivocado", reconoció antes de levantarse de la mesa, quitarse el micrófono de la solapa y abandonar el estudio en plena transmisión

Maeso también relató que quedó impactado por la dimensión pública que tomó el caso, que incluyó pronunciamientos políticos e institucionales, y admitió que no estaba preparado para afrontar ese nivel de exposición. "Yo no estoy acostumbrado a esto", confesó.

Tras escucharlo, el conductor Fernando Vilar intentó convencerlo de que reconsiderara lo indeterminado de su alejamiento de los medios y defendió públicamente al panelista.

"Yo conozco a Antonio hace muchísimo tiempo y no es capaz de pegarle ni a uno de los perros que tiene en su casa", afirmó. Si bien consideró que la frase dirigida a Bouret fue "muy desafortunada", sostuvo que no reflejaba la personalidad de Maeso y aventuró que quizá en el futuro pudiera regresar a la pantalla.

El ahora exintegrante de Buscadores descartó esa posibilidad. "Aprendí la lección. Voy a ir a la reflexión", respondió antes de despedirse definitivamente del programa.

La renuncia llegó horas después de que el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) condenara públicamente sus expresiones y de que el propio Maeso publicara un pedido de disculpas en redes sociales, donde admitió haber "pasado un límite" con un comentario que, según aseguró, "no piensa ni siente".