Sigue el escándalo por los dichos de Antonio Maeso: el Secan los calificó de "extrema gravedad"

El Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN), dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, emitió este lunes un duro comunicado en el que condena de forma categórica las expresiones vertidas por el panelista Antonio Maeso durante la emisión del pasado 16 de julio en el ciclo Buscadores, emitido por Canal 5.

El cruce, que cobró una fuerte repercusión en redes sociales tras viralizarse el fragmento en el que Maeso le preguntó a su compañera Daniela Bouret si en su casa no la "agarraban a patadas" para callarla, derivó en una contundente postura institucional del organismo rector de los medios públicos.

Nota a Antonio Maeso, contador uruguayo y panelista de programas de television, en las oficinas de El Pais en Montevideo, ND 20230426, foto Juan Manuel Ramos - Archivo El Pais Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

En el comunicado, fechado este 20 de julio de 2026 y firmado por el Consejo Directivo del SECAN, las autoridades catalogaron el episodio como de "extrema gravedad" y rechazaron enfáticamente los comentarios del comunicador.

"Las expresiones vertidas son de carácter misógino y agravian no solo a la mujer a quien fueron dirigidas, sino también al conjunto de las mujeres y a toda la audiencia", señala el texto. En la misma línea, el organismo remarcó la peligrosidad de restarle trascendencia a este tipo de situaciones: "Cuando desde un medio de comunicación se banaliza la violencia o se recurre al agravio bajo la apariencia de una broma, de un tono de confianza o de un intercambio coloquial, se contribuye a naturalizar formas de violencia que nuestra sociedad tiene el deber de prevenir y erradicar".

Asimismo, desde el Secan puntualizaron que el histórico programa Buscadores forma parte de la grilla de Canal 5 en calidad de coproducción y aclararon que Antonio Maeso "no mantiene vínculo laboral ni contractual con el Secan". No obstante, advirtieron que esa condición no exime al organismo de intervenir: "Ello no modifica la responsabilidad institucional de este organismo de pronunciarse cuando, en contenidos que forman parte de la programación de los Medios Públicos, se difunden expresiones incompatibles con los principios que orientan su actuación".

Respecto a un eventual debate sobre la libertad de expresión, el comunicado fue tajante al marcar la frontera conceptual: "Estas consideraciones no implican restricción alguna al ejercicio de la libertad de expresión. La libertad de expresión constituye un pilar esencial de la democracia, pero no exime de la responsabilidad que implica difundir mensajes que promuevan la discriminación, el menosprecio o la normalización de la violencia hacia las mujeres".

Finalmente, amparándose en la Ley N.º 19.580 (Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género) y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado uruguayo, el Secan reafirmó su compromiso con la igualdad de género y la erradicación de la violencia, concluyendo que "ninguna expresión misógina puede encontrar legitimación en los contenidos que difunden los Medios Públicos, cualquiera sea su modalidad de producción o la naturaleza del vínculo de quienes participan en ellos".

El pronunciamiento oficial se suma a las disculpas públicas que el propio Maeso ofreció a través de sus redes sociales, donde admitió haberse equivocado y haber pasado un límite "diciendo algo que no pienso ni siento ni tendría que haber dicho ni siquiera como chiste".