Partido Nacional suspendió al edil Gonzalo Gómez, que deberá devolver el dinero que se le pagó a Pablo Leiva

El Directorio del Partido Nacional anunció este lunes que suspenderá por dos años al edil de Montevideo Gonzalo Gómez, luego de que se diera a conocer que dentro de su círculo de asesores se encontraba Pablo Leiva, un condenado en el marco de la Operación Trazador. De acuerdo a lo que había declarado el propio curul, Leiva no realizaba tareas desde hacía varios meses y tenía un sueldo mensual de $52.000.

De acuerdo a la declaración del órgano nacionalista, Gómez también deberá apartarse de su cargo como edil. Además, se devolverá a la Junta Departamental de Montevideo el dinero de los salarios correspondientes "a las tareas que no fueron asignadas".

"El directorio del Partido Nacional reafirma su compromiso con los principios de responsabilidad, transparencia, y correcta administración de los recursos públicos, así como con el cumplimiento de las normas y obligaciones éticas que deben regir la conducta de quienes representan al partido en funciones públicas y partidarias", concluye la declaración nacionalista.

El caso

Gómez quedó en el centro de la atención pública después de que uno de sus asesores, Pablo Leiva, fuera condenado en las últimas semanas por lavado de activos y tráfico interno de municiones.

El caso después escaló por acusaciones de una vinculación con un local de cobranzas que tiene la esposa del fundador de la lista 250 y director en la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la oposición, Jorge Gandini .

El edil aseguró ayer en conferencia que Pablo Leiva no tenía ninguna tarea asignada pese a estar contratado por él desde diciembre, aunque cobraba un sueldo de $ 52.000 nominales, que son alrededor de unos $ 42.000 líquidos.

El edil nacionalista Gonzalo Gómez en conferencia de prensa por el caso Leiva. Foto: Estefanía Leal/El País

También quiso aclarar que no era su asesor —pese a que ese es el cargo formal— sino que quería que lo “ayudara al despliegue con la tarea de representación”. Pero ese trabajo no se llevó adelante porque desde marzo, cuando volvieron del receso en la Junta, y “hasta hace muy pocas semanas” —indicó— se enfocó en las “tareas legislativas y de contralor de la intendencia”.

El edil explicó que a Pablo Leiva lo contrata por la recomendación de su hijo, Lucio Leiva, con quien tiene un “vínculo personal y de confianza”.

También dijo desconocer por completo las actividades ilícitas que llevaba adelante Pablo Leiva.

Gómez asumió el “error” de no haberle asignado tareas. También asumió el “error de haber contratado a esta persona a través de la confianza” que depositó en Lucio Leiva. Y el “error” de “no ser precavido a la hora de la contratación” porque “debería haber tenido más recaudos”. Pero entiende que “errores tenemos todos".