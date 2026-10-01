Tras pedido de Lema, ediles blancos revisan los contratos y pases en comisión en la Junta Departamental

Ediles del Partido Nacional empezaron a revisar sus contrataciones y pases en comisión en la Junta Departamental tras un pedido del senador Martín Lema, según supo El País.

El exministro y excandidato a la Intendencia de Montevideo (IMM), que preside la Departamental del partido, los convocó a una reunión tras la polémica por el asesor condenado del edil Gonzalo Gómez.

El pasado martes al mediodía, en una sala del anexo del Palacio Legislativo, Lema les pidió más información sobre el funcionamiento del sistema y les transmitió la importancia de que hagan las revisiones y correcciones necesarias, según dijeron fuentes de la reunión.

Lema insistió también en la importancia de que los ciudadanos vean transparencia en el trabajo de los ediles y en trabajar para mejorar el sistema. Con este fin, la bancada nacionalista buscará trabajar en conjunto con la del Frente Amplio.

Asimismo, Lema habló con Álvaro Delgado, presidente del Directorio del partido, y con otros dirigentes nacionalistas, para promover una revisión del funcionamiento de la Junta.

Gómez no estuvo y la 22 no fue invitada

De todas formas, en la reunión del martes no estuvieron todos los ediles del Partido Nacional.

Los de la lista 22, que fueron quienes votaron los proyectos extrapresupuestales de Mario Bergara, no fueron invitados, según dijeron fuentes del sector.

El propio Gonzalo Gómez tampoco estuvo. Para ese martes ya había informado que se tomaría licencia en su tarea como edil. Justamente, ese pedido de licencia, por 20 días, fue aprobado este jueves con unanimidad en la Junta.

Gómez ya había pedido licencia como director del Partido Nacional en represantación de la juventud.

El edil nacionalista Gonzalo Gómez en conferencia de prensa por el caso Leiva. Foto: Estefanía Leal/El País

Su futuro político no está claro. El caso será tratado en la Comisión de Ética del partido, mientras algunos dirigentes ya salieron públicamente a cuestionarlo.

La rueda de prensa que dio para hablar sobre la situación de sus asesores generó dudas entre los blancos.

Uno de los puntos principales fue que Gómez reconoció que había contratado a Pablo Leiva (recientemente condenado por lavado de activos durante una causa de narcotráfico) por $52 mil nominales en diciembre y que todavía no le había asignado funciones.

El senador Sergio Botana dijo que eso era “inaceptable”. Por otro lado, el también senador Sebastián Da Silva declaró a La Diaria que “la conferencia fue lamentable” y que “toda la situación es bochornosa”.

La carta del FA

Los ediles del Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo se han mantenido cautos ante lo que está sucediendo con Gómez.

Este jueves publicaron una carta donde aluden al caso, pero sin referirse explícitamente a su colega.

"Ante posibles vínculos entre personas de la actividad política e integrantes de organizaciones criminales, corresponde actuar con máxima transparencia, brindar explicaciones claras a la ciudadanía y colaborar plenamente con la Justicia", se lee en la declaración.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, en la Junta Departamental. Foto: Ignacio Sánchez

Los ediles oficialistas también manifestaron la "necesidad imperiosa" de fortalecer "los mecanismos de control y trazabilidad del financiamiento de los partidos", así como"robustecer la Ley de Partidos Políticos".

La intención es blindar el "entramado económico e institucional" para impedir que el dinero del crimen organizado "encuentre espacios de impunidad".