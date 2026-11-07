El segundo día de visita del papa León XIV en Uruguay lo tendrá en Paysandú, donde celebrará una misa en el Parque París Londres, y luego viajará a Montevideo para encabezar tres actividades: una en Casavalle, otra en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y otra en el Estadio Centenario.
Fieles llegan al Parque País Londres, en Paysandú, para la santa misa que oficiará el papa León XIV.
Desde temprano en la mañana miles de religiosos llegan al Parque París Londres, en Paysandú, para la santa misa el papa León XIV.
Las actividades del papa León XIV en Uruguay este sábado
Este sábado, el papa saldrá en avión desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Paysandú sobre las 8:25. La comitiva llegará sobre las 9:10 al aeropuerto local y a las 10:00 habrá una misa en el Parque París Londres.
Después del mediodía, León XIV volverá a Montevideo, donde tendrá una serie de actividades en la tarde. A las 17:00 participará de un "encuentro con la realidad social de Casavalle", como lo define la web oficial del viaje apostólico. Será en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
A las 18:00 tendrá un "encuentro con el mundo de la educación" en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y finalmente a las 19:00 está prevista la vigilia de oración en el Estadio Centenario con un discurso de León XIV.