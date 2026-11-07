Este sábado, el papa saldrá en avión desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Paysandú sobre las 8:25. La comitiva llegará sobre las 9:10 al aeropuerto local y a las 10:00 habrá una misa en el Parque París Londres.

Después del mediodía, León XIV volverá a Montevideo, donde tendrá una serie de actividades en la tarde. A las 17:00 participará de un "encuentro con la realidad social de Casavalle", como lo define la web oficial del viaje apostólico. Será en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

A las 18:00 tendrá un "encuentro con el mundo de la educación" en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y finalmente a las 19:00 está prevista la vigilia de oración en el Estadio Centenario con un discurso de León XIV.