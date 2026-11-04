¿Cuándo va el papa a Argentina?: fechas, actividades y feriados durante su visita

Tras su pasaje por Uruguay, el papa León XIV arribará a Argentina el domingo 8 de noviembre de 2026 para concretar una visita oficial de cuatro días que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre de 2026.

La travesía del sumo pontífice abarcará actividades oficiales y religiosas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la localidad de Luján, entre otros.

El arribo de León XIV a tierras argentinas es, además, la primera presencia de un titular de la Iglesia católica en territorio argentino desde Juan Pablo II en 1987, según explica La Nación.

Al igual que lo que sucederá en Uruguay, el cronograma de su visita incluye reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo, encuentros con trabajadores y jóvenes, visitas a centros sociales y cárceles, además de misas multitudinarias acompañadas por artistas locales.

Cronograma de actividades del papa León XIV en Argentina

El programa oficial comunicado para la estancia del pontífice contempla traslados, ceremonias y encuentros comunitarios distribuidos en distintas provincias:



Domingo 8 de noviembre: su llegada está prevista a las 16:30 horas al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. A las 17:00 visitará el Monumento al general José de San Martín, y luego se trasladará a la Casa Rosada, donde recibirá la ceremonia de bienvenida y mantendrá un encuentro institucional con el presidente Javier Milei. A las 18:30 se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Una sombra de un hombre frente a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Foto: AFP

Lunes 9 de noviembre: a partir de las 09:15 horas visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, junto al músico Abel Pintos. Cerca del mediodía, presidirá una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, con presentaciones artísticas. Sobre las 16:10 horas, encabezará un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Posteriormente, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, y a las 18:45 celebrará las vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

Martes 10 de noviembre: partirá de Buenos Aires a las 07:30 horas y arribará a las 09:00 a la ciudad de Córdoba. A las 10:00 presidirá una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, con la participación de músicos como Jairo y Jorge Rojas. Esa misma tarde, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Ya entrada la noche, sobre las 20:15, regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Papa León XIV saluda a los fieles durante su audiencia general semanal, en la Ciudad del Vaticano, el 21 de octubre de 2026. Foto: EFE

Miércoles 11 de noviembre: a las 08:00 horas visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto. A las 09:20 llegará a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde saludará a los fieles desde el papamóvil, y a las 10:00 presidirá una santa misa multitudinaria en la plaza frente a la basílica, con la participación del músico Luciano Pereyra. Finalmente, a las 13:30 encabezará la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, y a las 14:00 partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su viaje apostólico.

Cómo funcionarán los feriados por la llegada de León XIV en Argentina

Con el objetivo de facilitar la organización de los actos oficiales, los operativos de seguridad y la circulación de personas durante la visita del papa León XIV a la Argentina, Javier Milei firmó el DNU 1103/2026 , por el que declaró la visita de interés nacional y estableció feriados en distintas jurisdicciones del país.

El cronograma dispuesto contempla tres jornadas con feriados, cuyo alcance varía según el territorio y las actividades previstas:

Lunes 9 de noviembre: se establece un feriado nacional en todo el territorio.



Martes 10 de noviembre: el feriado se aplicará de forma exclusiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba , lugares donde se llevarán a cabo las principales actividades de esa jornada.

el feriado se aplicará de forma exclusiva en la y en la provincia de , lugares donde se llevarán a cabo las principales actividades de esa jornada. Miércoles 11 de noviembre: el asueto abarcará únicamente a la provincia de Buenos Aires, coincidiendo con la realización de la misa central en la ciudad de Luján.

Con información de La Nación.