Movilidad afectada este sábado en Montevideo: cortes, desvíos y restricciones por las actividades de León XIV

Por la visita del papa León XIV a Montevideo en su segundo día de viaje en Uruguay, la Intendencia de Montevideo (IMM) anunció una serie de cortes de calles, desvíos y zonas de exclusión.

Por la tarde, luego de visitar Paysandú, el papa volverá a Montevideo y visitará Casavalle sobre las 17:00. Por este motivo en esa zona ya está cortada la circulación desde el martes 27 de octubre y hasta el martes 10 de noviembre en la calle Dr. Martirené entre Leandro Gómez y Aparicio Saravia, con desvíos de las líneas 149 y 158, como también las líneas 328 y 396.

Será un "encuentro con la realidad social" de ese barrio, según consta en la web oficial del viaje de León XIV. La sede será la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. En la zona se prevé que bendiga las viviendas del proyecto Familias de Guadalupe. Participará también de un momento de oración tras escuchar testimonios locales de superación y recibirá un cuadro alegórico del “Cristo del carrito” en recuerdo del legado del Padre Cacho.

Qué calles están cortadas hoy sábado por la visita del papa León XIV: desvíos y zonas de exclusión

Después de Casavalle, el papa irá a la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), y por este motivo se cortará la circulación en 8 de Octubre entre Bulevar Artigas y Centenario a las 18:00 horas. Pero, además, no se podrá estacionar desde las 8:00 en 8 de Octubre entre Av. Garibaldi y Comandante Braga, así como tampoco en Manuel Albo entre 8 de Octubre y Avenida Italia.

Allí se reunirá con la comunidad académica y se espera también la presencia de autoridades del gobierno. Impartirá finalmente una bendición desde la Terraza Juan Pablo II a los estudiantes que —se espera— estarán congregados en el patio central del edificio.

Finalmente el papa protagonizará una vigilia en el Estadio Centenario sobre las 19:00. Se desplazará desde la sede de la UCU por Manuel Albo y Avenida Italia.

El Parque Batlle tendrá una gran zona de exclusión durante casi todo el sábado. Desde las 10:00 hasta las 23:00 personal del Ministerio del Interior controlará que ningún ingrese al parque desde Ricaldoni hasta Cataluña.

La IMM describió que desde las 10:00 hasta el final del evento en el Estadio Centenario estará cortada la circulación en Av. Ricaldoni entre Av. Italia y Alfredo Navarro. Además, entre las 16:00 y las 19:00 aproximadamente se cortará la circulación en:

8 de Octubre de Bv. Artigas hasta Av. Centenario

Av. Centenario de Cte. Braga hasta Av. Italia (senda sur)

Av. Ricaldoni de Av.Italia a Cataluña (senda sur)

Av. Ricaldoni entre Av. Italia y Alfredo Navarro

El papa León XIV en la Plaza Independencia. Foto: Nicolás Pereyra.

Desvíos detallados del transporte colectivo de la IMM para este fin de semana

La IMM también señaló que el sábado desde las 10:00 las líneas que circulan por Centenario hacia Avenida Italia, Ricaldoni y Ramón Anador desviarán de la siguiente manera:

Líneas 76, 192 y 316 hacia Cerro/ Manga / Cno. Maldonado: Soca – Ricaldoni (hacia Fuente Luminosa) – Av. Italia – Centenario a ruta.

Líneas 143, 494 Buceo: A. Italia – Las Heras – Ramón Anador a ruta.

Líneas 143 hacia Centro/ P. De la Luz/ 494 Ruta 1: Ramón Anador - Las Heras – Av. Italia a ruta.

(Ante la posible saturación en Av. Italia esquina Las Heras, se autoriza a las líneas 143 y 494 a tomar Av. Italia - Magariños Cervantes-Ramón Anador).

Líneas 185, 186, 191, 328, 329 Pocitos/ Pta. Carretas: Av. Italia – Luis A. de Herrera a sus rutas.

Líneas 185, 186, 191, 328, 329 Paso Molino/ Mendoza/ S. Bois: Ramón Anador – Las Heras – Av. Italia a sus rutas.

Desde las 16:00 a las 19:00 horas, aproximadamente, las líneas por 8 de Octubre al Centro desviarán: 8 de Octubre – Mariano Moreno – Urquiza – Garibaldi/ Presidente Berro a sus rutas.

En tanto las líneas por 8 de Octubre hacia el este desviarán: 8 de Octubre – Bulevar Artigas (calle lateral al túnel) – Avenida Italia – Centenario – 8 de Octubre a sus rutas.

La línea 76 con destino a Punta Carretas desviará: Av. Garibaldi – Albo – Ricaldoni – Soca a ruta.

La línea 546 con destino Portones desviará: Av. Garibaldi – Albo – Ricaldoni (Giro en U) – Av. Italia – Centenario – Av. 8 de Octubre a ruta.

Este evento será el punto final de la visita de León VIX a Montevideo, puesto que el domingo 8 de noviembre se trasladará a Florida donde encabezará una santa misa masiva junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres. Camino a Florida hará una breve parada en Juanicó, Canelones. Luego de almorzar, el sumo pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Carrasco para participar de la ceremonia oficial de despedida y emprender su vuelo rumbo a Buenos Aires.