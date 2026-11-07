Paysandú expectante de la llegada del papa León XIV; esperan entre 30 y 40 mil personas en la misa

Desde hace años, la Intendencia de Paysandú venía dejando “miguitas” para que llegue este día. A menos de 24 horas de que el papa León XIV dé su primera misa en su gira latinoamericana, la capital departamental ya está preparada. En el Parque París Londres ya está armado el escenario, como si fuera un festival de música, y en las calles se observa una y otra vez el rostro del sumo pontífice. Sobre la calle 18 de Julio cuelgan unas guirnaldas blancas y amarillas. Son los colores del Vaticano, que también tiñeron las letras en la Plaza Constitución que dicen: Paysandú Te Abraza.

En la basílica ya está la imagen del beato Jacinto Vera, el primer obispo del país, que estuvo en Paysandú durante la época de la defensa. La escultura del monseñor está esperando ser bendecida por León XIV este sábado después de la misa.

El intendente Nicolás Olivera, un creyente que reconoce no ser de los más practicantes, finalmente logró su objetivo. En su periodo anterior, había intentado que el entonces papa Francisco llegara a su departamento.

Olivera se había reunido con la nunciatura, que es la representación diplomática del Vaticano, y le había hecho una invitación a Francisco. “En aquel momento, había corrido un rumor de que podría venir a América y ofrecimos a Paysandú”, cuenta el intendente en un diálogo con periodistas.

La ciudad de Paysandú espera la llegada del León XIV. Foto: Estefanía Leal

En aquella instancia señaló que el departamento tenía capacidad para organizar eventos grandes (tiene lugar allí la Semana de la Cerveza y el Encuentro con el Patriarca), cuenta con un puente internacional que lo conecta con Argentina y además un aeropuerto internacional.

De todas formas, con el papa argentino no hubo suerte. No solo no visitó Uruguay, sino tampoco su propio país. Pero Olivera mantuvo su postura. Cuando asumió León XIV como líder de los católicos, tras la muerte de Francisco, reiteró la invitación. Faltaba todavía para que se supiera que iba a visitar América Latina.

“Fuimos como dejando miguitas en el camino. Y cuando empezó a aparecer la posibilidad dijimos: ¿se acuerdan que cuando nadie se acordaba, nosotros nos acordábamos?”, rememora el dirigente blanco.

La ciudad de Paysandú espera la llegada del León XIV. Foto: Estefanía Leal

Olivera destaca el rol que tuvo Arturo Fajardo, obispo de la diócesis de Salto, que incluye también a Paysandú.

La última visita de un papa había sido en 1988 con la llegada de Juan Pablo II. El sumo pontífice justamente había visitado Salto.

“La idea era que no fuera a los mismos lugares donde había estado Juan Pablo II, o sea, poder diversificar un poco la presencia después de 38 años sin que viniera un papa a Uruguay. Entonces ahí empezamos a trabajar con el obispo”, dice Olivera.

El intendente espera que en la misa de este sábado en el Parque París Londres haya entre 30 mil y 40 mil personas. Además, está previsto que lleguen unos 5 o 6 mil argentinos.

La ciudad de Paysandú espera la llegada del León XIV. Foto: Estefanía Leal

El párroco

Miguel Suárez, un sacerdote salesiano, estuvo tres veces en Italia, pero nunca tuvo la oportunidad, como sí otros curas, de darle la mano a un papa. Hace un año y medio asumió como párroco de la basílica de Paysandú. No tenía forma de saber lo que iba a pasar.

“Me vino como un gran regalo inesperado”, cuenta a El País.

Un día el obispo Fajardo fue hasta Paysandú. Le dijo que estaba la posibilidad de que León XIV visitara a Uruguay, de que volviera a la diócesis y de que esta vez fuera al departamento sanducero.

“Bienvenido sea”, le respondió Suárez.

Solo después fue tomando consciencia de lo que implicaba armar la visita de un papa.

La ciudad de Paysandú espera la llegada del León XIV. Foto: Estefanía Leal

Su vida, en estas semanas, cambió radicalmente. No solo tiene que trabajar en la propia visita del papa, sino también responder los mensajes y llamados de la prensa nacional e incluso de agencias internacionales.

La gente en Paysandú está muy emocionada. Suárez cuenta que ve personas ansiosas, nerviosas, con ganas de estar cerca del papa. “Ayer tuvimos una vigilia en la noche que estuvo muy concurrida, en un clima de oración muy profundo. Apuesto a que siga creciendo la devoción, el amor a Dios, pero manifestado en gestos concretos a la sociedad”, dice el párroco.

Uno de los aspectos que le gusta del papa León XIV, es su búsqueda de una iglesia cercana a las personas. “Me parece que va a ser un papa muy conciliador, que va a seguir la línea del papa Francisco, de una iglesia sencilla para los pobres. Él también estuvo en las misiones, entonces me parece que nos va a hacer mucho bien a toda la iglesia y su cercanía también para con nuestra realidad”.