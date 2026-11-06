Emotivo momento en Montevideo: niño sorprendió a León XIV con un abrazo inesperado en Plaza Independencia

En el marco de su visita a Uruguay, el papa León XIV, y durante su recorrido en Plaza Independencia, recibió un inesperado saludo de un niño. El sumo pontífice pisó suelo nacional este viernes por la tarde y mantuvo encuentros con autoridades políticas y de la sociedad civil.

Luego de bajarse del papamóvil en Plaza Independencia, León XIV, que fue recibido por el presidente de la República Yamandú Orsi, comenzó a caminar hacia el estrado instalado en el lugar, pero en su trayecto, fue interrumpido por un niño que lo abrazó.

Además, el menor, entregó al líder de la Iglesia Católica un papel que el sumo pontífice posteriormente delegó a uno de sus colaboradores. Posteriormente, el papa continuó su camino hacia el estrado, donde dio su primer discurso en el Uruguay.

La visita de León XIV

El papa León XIV llegó este viernes 6 de noviembre al Aeropuerto de Carrasco para comenzar una estadía de tres días en Uruguay, que lo llevará a recorrer los departamentos de Montevideo, Florida, Paysandú y Canelones. El líder de la Iglesia Católica ya se encuentra en territorio uruguayo.

El sumo pontífice tocó tierra sobre las 16:20 y, tras una bienvenida oficial del presidente de la República, Yamandú Orsi, comenzó a trasladarse a la Plaza Independencia. El viaje lo realizó por la rambla de Montevideo, donde intercambió saludos con cientos de católicos.

Sobre la Rambla y Sarmiento, se subió por primera vez al “papamóvil” nacional, que fue ensamblado localmente por la empresa Nordex, y que lleva la chapa vaticana S.C.V. 1.

Avanzando por la rambla, subiendo por Paraguay y llegando a 18 de Julio, el papa arribó a la Plaza Independencia para mantener un encuentro con autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.