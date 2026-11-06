Qué es una vigilia de oración, la ceremonia que León XIV realizará en el Estadio Centenario

El papa León XIV presidirá una vigilia de oración en el Estadio Centenario durante la jornada del sábado 7 de noviembre de 2026.

El término vigilia de oración procede de la propia palabra vigilia, connotada a no dormir o a permanecer durante mucho tiempo despiertos. En este caso, se trata de un período de tiempo intencional en el que una persona se mantiene centrada por completo en la oración, la reflexión espiritual, o diferentes acciones relacionadas con la religión.

Actualmente, las vigilias de oración pueden adoptar formas variadas que alcancen toda una tarde, o tan solo una hora. Desde el ámbito religioso, se aclara que no existe una única forma de realización. A lo largo de estas convocatorias de nivel internacional, pueden aparecer oraciones comunitarias, lecturas del Evangelio, intervenciones de sacerdotes y otras autoridades religiosas.

No obstante, el evento también contempla la participación de coros, bandas, o música, previo a la llegada del pontífice, donde la celebración se centra en una reflexión del pontífice, un espacio para la liturgia de la Palabra o una prolongada adoración eucarística.

Esta práctica comenzó a tomar una especial relevancia tras su celebración dentro de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Luego, Juan Pablo II presidió algunas de las vigilias de oración más recordadas en el último tiempo, entre las que destacan las de Roma, Toronto y París. Por su parte, Benedicto XVI también lideró recordadas vigilias en Río de Janeiro, Cracovia y Lisboa, entre otros.

Papa Juan Pablo II en su visita a Melo. Foto: archivo El País.

Cómo será la vigilia de oración que tendrá el papa León XIV en el Estadio Centenario

El cronograma oficial de la visita del sumo pontífice a Uruguay marca que León XIV presidirá una vigilia de oración en el Estadio Centenario durante este sábado 7 de noviembre.

La entrada será gratuita, personal y nominativa, según explica la Conferencia Episcopal del Uruguay, organismo encargado del evento. En este caso, el evento contará con la participación artística desde las 15:00 horas, horario en el que se abrirán las puertas.

La oración comenzará a las 19:00 horas, aunque las puertas de acceso al público cerrarán una hora antes. De acuerdo a lo establecido por las autoridades a cargo del evento, la celebración prevé finalizar cerca de las 20:30 horas.