León XIV en el Estadio Centenario: los artistas y los horarios de una vigilia para más de 60 mil personas

El 7 de mayo de 1988, Juan Pablo II habló ante miles de fieles reunidos en el Estadio Centenario. Era su segunda visita a Uruguay y, durante aquella celebración, recordó las primeras comuniones multitudinarias que se habían realizado allí en 1938 y 1954. Mañana, 38 años después, León XIV será el segundo papa en presentarse en el estadio. Presidirá una vigilia de oración ante más de 60 mil personas, con una previa musical que incluirá a Lucas Sugo, Josefina Damiani y una canción compuesta especialmente para recibirlo.

Uruguay será la primera escala de una gira de 12 días que llevará a León XIV por Sudamérica, con visitas a Argentina y Perú, antes de volver a Roma el martes 17. El pontífice llegará hoy a Carrasco a las 16.30 y participará de una ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia. Luego se reunirá con el presidente Yamandú Orsi y encabezará una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana. Mañana celebrará una misa en Paysandú, visitará Casavalle y la Universidad Católica, y cerrará la jornada en el Centenario. El domingo oficiará otra misa en Florida, coincidiendo con el Día de la Virgen de los Treinta y Tres, antes de viajar a Buenos Aires.

Las entradas para el encuentro en el Centenario están agotadas. Eran gratuitas, se emitían a nombre de cada asistente y no podían transferirse. La primera tanda se agotó en tres horas; el martes se habilitaron más cupos. Las puertas del estadio abrirán a las 15.00 y la previa artística comenzará media hora después, con música, teatro y animación. La conducción estará a cargo de Noelia Etcheverry, Daniel K y el sacerdote Juan Andrés “Gordo” Verde.

Uno de los ejes de la programación musical será “Una gran alegría”, la canción oficial de la visita, compuesta por Diego Melano con la colaboración de Santiago Soares de Lima. Su título y su estribillo se inspiran en el lema “Les anuncio una gran alegría”, una frase del Evangelio de Lucas. Encargado por la Iglesia Católica, se estrenó el 1° de octubre en plataformas.

La canción se presenta como una postal musical uruguaya: se cruzan el candombe, la murga y la milonga, mientras la letra habla del mate, la rambla, los ceibos y el fútbol. “Vengan todos que les anuncio una gran alegría”, dice su estribillo. La grabación, con guitarras, acordeón y tambores, reúne músicos de Montevideo y del interior.

Entre sus intérpretes están Lucas Sugo, Catherine Vergnes, Josefina Damiani, Marcos Agüero —ganador de la tercera temporada de La Voz Uruguay—, Agustina Más, Pepe Crespo y el propio Melano. Soares de Lima grabó guitarras. El tema cerrará la previa del Centenario, aunque sin Vergnes, que solo actuará en Paysandú.

Sugo adelantó ayer en 8 AM, de Canal 4, que interpretará canciones religiosas como “Tú has venido a la orilla” y “Vienen con alegría”, junto a “Solo le pido a Dios”, de León Gieco. La invitación surgió de una charla con el “Gordo” Verde. “Lo nuestro es secundario, es aportar un granito de arena con nuestro arte”, dijo. También cantará en Paysandú, antes de viajar a Montevideo.

Josefina Damiani tendrá un segmento propio. En Telemundo anunció que interpretará cuatro canciones, entre ellas “Cantora libre” —que lanzó el año pasado e inaugura una nueva etapa en su carrera— y el “Ave María”, de Franz Schubert. Después se sumará a los intérpretes de “Una gran alegría” y participará de un coro. “Después me voy corriendo al coro con el que se les va a caer la mandíbula; es maravilloso”, contó.

Damiani también cantará el domingo en Florida. Allí interpretará “Estrella del alba”, el himno de la Virgen de los Treinta y Tres, durante la presentación de su imagen, y “Madre Orientala”, una composición propia dedicada a la patrona del Uruguay, en el rezo del rosario.

Para Catherine Vergnes, la actuación en Paysandú, su ciudad natal, tendrá una carga especial. “Amo Paysandú, la gente, el clima, el río”, cuenta a El País. “Estoy con mi gente, en mi lugar. Me siento anfitriona de cualquier persona que venga”, agrega. “Poder ser la artista que le va a cantar a un líder mundial es un orgullo”, asegura. Durante años recorrió escenarios con canciones sobre su ciudad; ahora podrá cantarlas allí, ante su propia gente.

Según explicó, alrededor de las 9.30 interpretará junto a Sugo una adaptación de “Una gran alegría” mientras León XIV haga su ingreso en el papamóvil al parque París Londres. La misa iniciará a las 10.00. Después, Vergnes continuará con un espectáculo de repertorio folclórico que incluirá “Vamos por más”, “Esto que soy, eso te doy”, “Oración del remanso”, como guiño a los visitantes argentinos, y “Nací de un río”, que compuso para su ciudad natal.

Catherine Vergnes. Foto: Difusión.

“Fui una niña misionera y después una joven salesiana. Fui animadora, estuve siendo parte de un montón de misiones y oratorios”, recuerda. “Esto que soy, eso te doy” le recuerda su adolescencia, las misas y los encuentros juveniles. “Me hace recordar muchos momentos de luz y esperanza”, dice. Sobre “Vamos por más”, explicó que fue escrita por artistas brasileños para ella, con la intención de destacar las bellezas del interior y dar un lugar explícito a la fe en el repertorio folclórico.

En el Centenario también habrá actuaciones corales. Uno de los grupos convocados adelantó días atrás tres canciones en Montevideo Shopping, entre ellas “Alma misionera”. Hacia el cierre de la vigilia, Diego Coronel, ganador de la primera edición de Got Talent Uruguay, interpretará como solista el “Salve Regina”, una oración en latín dedicada a la Virgen María. Según adelantó el cantante a El País, estará acompañado por un coro de 70 voces de la Iglesia Católica y una orquesta.

León XIV llegará al estadio a las 18.45 y recorrerá el contorno de la cancha en el papamóvil. La vigilia iniciará a las 19.00 y se extenderá hasta las 20.30, aproximadamente, con testimonios, oraciones y un mensaje del pontífice. No será una misa. El escenario estará sobre la Tribuna América, mientras el público ocupará el resto de las tribunas y parte de la cancha.

Por motivos de seguridad, los accesos cerrarán estrictamente a las 18.00. La organización recomienda llevar documento, abrigo y lo indispensable: agua en una botella plástica de hasta medio litro y alimentos livianos. No se permitirá entrar con sillas plegables. Habrá restricciones al tránsito en Parque Batlle; el último tramo será a pie. Para quienes no consiguieron entrada, se instalará una pantalla gigante afuera del estadio.

Así será el ingreso al Estadio Centenario

El ingreso al Estadio Centenario para la vigilia del papa León XIV estará organizado según la ubicación de cada asistente. Quienes tengan entrada para la tribuna Olímpica deberán utilizar las puertas 12, 13, 14 y 15; para la Colombes, las 18, 19, 20 y 21; y para la Ámsterdam, las 7, 8, 9 y 10.

El público que vaya al campo podrá acceder por las puertas 5, 11, 16 y 22. Desde las puertas 5 y 22 se ingresará por el talud y los puentes de circulación, que conectarán las tribunas con la cancha. La puerta 23 quedará reservada para salidas de emergencia.

Las puertas 5 y 15 serán las únicas con acceso sin escalones para personas con movilidad reducida. Habrá un sector para sillas de ruedas en la tribuna Olímpica entre el segundo y el tercer anillo y otro espacio de accesibilidad en el campo.

El mapa además indica puestos de sanidad en ambos costados de la cancha, baños, puntos de comida e hidratación y cuatro puentes de circulación. El escenario y el altar principal estarán delante de la tribuna América. Habrá público sentado en el campo. Para quienes no tengan entrada, habrá una pantalla exterior del lado de la tribuna Ámsterdam.