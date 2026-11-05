La visita del papa León XIV impulsa una agenda de turismo religioso para descubrir Montevideo

Montevideo invita a descubrir su patrimonio espiritual y religioso a través de una agenda de recorridos y actividades que pone en valor iglesias, templos y otros espacios vinculados con la historia y la cultura de la ciudad.

La propuesta se presenta en el marco de la visita del papa León XIV, quien eligió la capital uruguaya como puerta de entrada a su recorrido por el continente sudamericano.

En ese contexto, el turismo religioso suma alternativas para residentes y visitantes interesados en conocer las distintas expresiones de fe y las comunidades que forman parte de la identidad montevideana.

La agenda "Montevideo espiritual y religioso: actividades 2026" reúne propuestas de distintos operadores turísticos, entre ellos Famatours, Peatonal Tours, Planet Travel y La Noche de los Templos.

Uno de los principales atractivos será la novena edición de La Noche de los Templos, una iniciativa que propone acercarse a la religiosidad desde una experiencia original y diferente.

Además de permitir conocer las tradiciones y la historia de distintas comunidades, estos recorridos ofrecen otra perspectiva para descubrir el patrimonio arquitectónico y artístico de Montevideo.

La agenda completa y más información sobre las actividades están disponibles en Descubrí Montevideo.