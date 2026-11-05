La visita del papa León XIV impulsa una agenda de turismo religioso para descubrir Montevideo
En el marco de la visita del papa León XIV, la capital ofrece una agenda de actividades para conocer su historia, arquitectura y diversidad religiosa. Participan distintos operadores turísticos y se destaca una nueva edición de La Noche de los Templos.
Montevideo invita a descubrir su patrimonio espiritual y religioso a través de una agenda de recorridos y actividades que pone en valor iglesias, templos y otros espacios vinculados con la historia y la cultura de la ciudad.
La propuesta se presenta en el marco de la visita del papa León XIV, quien eligió la capital uruguaya como puerta de entrada a su recorrido por el continente sudamericano.
En ese contexto, el turismo religioso suma alternativas para residentes y visitantes interesados en conocer las distintas expresiones de fe y las comunidades que forman parte de la identidad montevideana.
La agenda "Montevideo espiritual y religioso: actividades 2026" reúne propuestas de distintos operadores turísticos, entre ellos Famatours, Peatonal Tours, Planet Travel y La Noche de los Templos.
Uno de los principales atractivos será la novena edición de La Noche de los Templos, una iniciativa que propone acercarse a la religiosidad desde una experiencia original y diferente.
Además de permitir conocer las tradiciones y la historia de distintas comunidades, estos recorridos ofrecen otra perspectiva para descubrir el patrimonio arquitectónico y artístico de Montevideo.
La agenda completa y más información sobre las actividades están disponibles en Descubrí Montevideo.
¿Encontraste un error?