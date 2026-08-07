En Paysandú y Florida esperan que decenas de miles vayan a ver al Papa; buscan lugares para las misas al aire libre

En Paysandú la intendencia, la iglesia local y la Policía ya piensan en cuál podría ser el lugar en el que realizar una misa al aire libre el sábado 7 de noviembre de mañana con el papa León XIV. Se aguarda que concurran unas 40.000 personas. La basílica catedral fue descartada porque tiene capacidad para solamente 500 personas. De todas formas, está previsto que el Papa se detenga unos momentos frente a la basílica para rezarle a Nuestra Señora del Rosario que es la patrona de la ciudad, dijeron a El País fuentes eclesiales.

El Papa llegará sobre las 8.30 en avión al aeropuerto de Paysandú que está a unos cinco kilómetros al sur de la ciudad por lo que podría llegar en quince o veinte minutos a la zona de la basílica. En total permanecería en la ciudad unas tres horas. La iglesia, la intendencia y la jefatura de Policía ya han realizado varias reuniones de coordinación.

Una posibilidad es que la misa se realice en el estadio 8 de junio en el este de la ciudad a 12 cuadras de la catedral aunque solo tiene capacidad para unas 6.500 personas. Con una pantalla que se instalaría en su exterior se conseguiría que más personas escucharan la misa.

En la ciudad de Florida estuvo el papa Juan Pablo II que realizó una misa en el estadio Campeones Olímpicos. Pero fue descartado para albergar la misa de León el domingo 8 de noviembre por la mañana porque sus dimensiones no son tan grandes como se pretende, según supo El País.

Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Foto: Enzo Santos.

En esta ciudad un cálculo primario indica que unas 50.000 seguirían la misa. La propuesta de la Iglesia Católica es que León pase brevemente por la catedral donde está la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. La catedral está en buen estado, pero la intendencia hará un hidrolavado de su fachada.

Está previsto que el Papa llegue a Florida sobre las 10 horas procedente de Montevideo. Al entrar en la ciudad probablemente aborde el denominado “papa móvil” con el que recorrerá las calles. Circula hasta 30 kilómetros por hora.

Los detalles finales de la visita serán definidos por una tercera misión de avanzada del Vaticano que vendrá a Uruguay próximamente.

Una fuente de la Iglesia comentó a El País que no sobra el tiempo para la organización. Un sacerdote uruguayo que habló con responsables de la reciente visita de León a España contó que estos le dijeron que si bien la visita a Madrid, Barcelona y el archipiélago canario fue considerada exitosa, el preaviso de seis meses “dio justo” para organizar todo lo necesario.

El Papa León XIV saluda desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Foto: EFE

Antes de su gira latinoamericana de noviembre el Papa irá a Francia. En lo que va de su pontificado, que comenzó en mayo de 2025, León visitó Argelia, Mónaco, Turquía, Líbano, Camerún, Guinea Ecuatorial y Angola.

Robert Prevost, -es el nombre de León XIV- nació hace 70 años en Chicago, Estados Unidos. Vivió en Perú, fue prior de la orden de los agustinos y difundió en mayo pasado la encíclica “Magnifica Humanitas”, en la que analizó la Inteligencia Artificial.

León es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Villanova, una universidad católica cerca de Filadelfia. Le gusta jugar al tenis, andar a caballo y escuchar música, en particular las composiciones de Wolfang Amadeus Mozart. Tras transformarse en pontífice, Prevost adoptó el nombre de León como un homenaje a León XIII, el Papa que en 1891 con su encíclica “Rerum Novarum” (“Las cosas nuevas”) sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia Católica.