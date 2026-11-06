Dónde recibir ayuda médica durante la visita de León XIV en la Plaza Independencia en caso de emergencia

El papa León XIV llega este viernes a Uruguay y tendrá una jornada repleta de actividades en Montevideo, Florida y Paysandú. En ese contexto, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) puso en marcha su planificación sanitaria para atender cualquier emergencia médica en los distintos lugares donde se esperan grandes concentraciones de público.

El operativo se diseñó en base a experiencias internacionales, previendo "diferentes niveles de respuesta sanitaria, organizados en capas o de manera piramidal, de acuerdo a la complejidad de cada situación", señalaron desde el organismo.

Papa Leon XIV saluda tras su llegada a Uruguay. Foto: Natalia Rovira.

Dónde recibir ayuda médica en la Plaza Independencia

Entre los diferentes públicos habrá socorristas y voluntarios identificados con chalecos, que estarán atentos a cualquier situación que requiera la asistencia primaria. Estarán en comunicación con supervisores para coordinar eventuales derivaciones, indicó Gustavo Grecco, director del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME 105). Se instalarán puestos sanitarios fijos, medicalizados y equipados para brindar atención ante situacione de mayor complejidad.

Según el mapa sanitario de ASSE al que accedió El País, en la Plaza Independencia habrá dos puestos básicos (PB) y tres ambulancias -distribuidos entre SEMM, SUAT y UCM- de modo de cubrir tanto la zona del escenario como el resto de la plaza.

El primer puesto identificado como PB-1, estará junto al escenario, del lado de la calle Florida. Allí mismo, detrás del escenario, se ubicará la ambulancia del SAME 105.

Fieles esperan al papa León XIV en la Plaza Independencia. Foto: Nicolás Pereyra.

El segundo puesto, PB-2, funcionará en el lado norte de la plaza, y también tendrá una ambulancia a su lado. La tercera ambulancia estará del lado del Hotel Radisson, frente a PB-1 y cruzando la plaza, de manera de tener cobertura en ambos extremos del espacio.

El recorrido del papamóvil rodeará la plaza por la circunvalación, por lo que los puestos quedan a distancia de las zonas de mayor concentración de gente.

Este dispositivo se complementa con otro en la Plaza Matriz, que contará con un puesto básico adicional (PB-3) y una ambulancia más.

"El despliegue sanitario no se limitará a Montevideo, sino que se realizarán sendos operativos similares en Paysandú y en Florida, 7 y 8 de noviembre, respectivamente", señaló ASSE.

Ambulancia encargada de León XIV

Uno de los aspectos más llamativos será la presencia de una ambulancia de SAME 105 preparado para atender a cualquier situación "que pueda comprometer la vida del papa". Permanecerá siempre a pocos metros de él, y quienes estén a cargo tendrán la "responsabilidad" de evacuarlo rápidamente en caso de ser necesario.

Ambulancia de SAME 105 de ASSE. Foto: ASSE

Esa misma unidad, encargada directamente de la integridad física de León XIV, contará con cuatro cámaras que transmitirán imágenes en tiempo real al Centro del Comando Unificado del Ministerio del Interior para facilitar la toma de decisiones.