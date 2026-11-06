León XIV en Montevideo: qué clásico de una leyenda uruguaya interpretarán 250 artistas para recibirlo

Los preparativos para la llegada del papa León XIV ya se hicieron sentir en Plaza Independencia. Ayer, mientras Montevideo se preparaba para recibir al pontífice, músicos y cantantes del Sodre ensayaban sobre el escenario instalado frente al Palacio Estévez, donde este viernes se realizará la ceremonia oficial de bienvenida.

Allí, a partir de las 17.30, unos 250 artistas del Sodre serán protagonistas de una presentación que reunirá a cuatro de sus cuerpos artísticos. El repertorio tendrá un fuerte componente ceremonial, con los himnos de Uruguay y del Vaticano, pero también incluirá una célebre obra de la música clásica y una composición de una de las mayores figuras de la música popular uruguaya.

La elección de esta última canción será uno de los momentos más particulares del recibimiento. Se trata de un clásico que forma parte del cancionero nacional y que, para la ocasión, tendrá una versión especialmente adaptada para orquesta y coro.

La obra elegida es "Botija de mi país", de Ruben Rada, que será interpretada en un arreglo orquestal y coral realizado por Víctor Mederos a partir del arreglo original de Jorge Damseaux. Así, una de las voces más emblemáticas del candombe y la música popular uruguaya —fallecido el 26 de agosto a los 83 años— estará representada en la ceremonia que marcará el inicio de la visita de León XIV al país.

La presentación también incluirá el célebre "Hallelujah", de Georg Friedrich Händel, perteneciente a su oratorio El Mesías, una de las obras corales más reconocidas de la historia. Su interpretación estará dirigida por Esteban Louise. El repertorio se completará con el Himno Nacional de Uruguay, bajo la dirección de Ariel Britos, y el Himno Pontificio, dirigido por Claudia Riero.

Ruben Rada. Foto: Archivo El País.

En total, participarán cuatro cuerpos artísticos: la Orquesta Juvenil Nacional, el Coro Nacional, el Coro Nacional Juvenil y el Coro Nacional de Niños. Serán 65 integrantes del Coro Nacional, 40 del Coro Nacional de Niños, otros 40 del Coro Nacional Juvenil y aproximadamente 100 músicos de la Orquesta Juvenil Nacional.

Desde el Sodre destacaron que la participación en la ceremonia será una oportunidad para mostrar el trabajo conjunto de sus elencos y dar visibilidad al talento de los artistas que los integran.

La presentación está prevista para las 17.30, luego de la llegada de León XIV al Aeropuerto Internacional de Carrasco, programada para las 16.30. Será la primera actividad pública de una visita de tres días que también incluirá encuentros en Paysandú y Florida.