Los regalos de Bella Vista para el papa León XIV: una camiseta personalizada y un libro tras una "linda casualidad"

Bella Vista vive una semana de ensueño tras ascender a la Segunda División Profesional después de tres años en la "C". Lo logró de manera anticipada, con dos fechas de antelación, y con una "linda casualidad", según trasladaron desde el club.

"Es una linda casualidad que Bella Vista haya sido campeón la misma semana en que el papa visita Uruguay, después de tantos años", señaló a Ovación Leandro Tacón, presidente del Papal, institución que viste los colores blanco y amarillo, inspirados directamente en la bandera del Vaticano.

"El club hoy no tiene ninguna vinculación con la Iglesia Católica, pero en sus orígenes sí hubo una influencia: según relatan los primeros asociados, los colores, el oro y el blanco, fueron elegidos de la bandera de la Santa Sede que flameaba en el Colegio San Francisco de Sales, en homenaje al padre Guerra y a los salesianos, que nos dieron la primera cancha para jugar de local. La distribución de los colores en la camiseta se definió en la reunión de Comisión Directiva del 21 de marzo de 1921", explicó el presidente.

Por esta conexión, tras la iniciativa de un grupo de socios Bella Vista, se decidió regalarle una camiseta al papa León XIV. Según contaron a este medio, los hinchas quisieron tener un gesto con él en su visita a Uruguay.

La camiseta de Bella Vista para Leon XIV. Foto: Cortesía.

Alfonso Reissig, socio del club, fue uno de los encargados de entregarle la la camiseta y un libro de la historia del club al cardenal Daniel Sturla, quien se comprometió a hacer la entrega de los presentes al papa León XIV, qie se encuentra en estos momentos volando hacia el Aeropuerto de Carrasco y llega este viernes 6 de noviembre a Uruguay.

La travesía del Santo Padre comenzó a las 7 de la mañana de hoy en Roma (las 3:00 de la madrugada en Uruguay), en el aeropuerto de Fiumicino, desde donde el papa partió con destino a la capital uruguaya, la primera parada de un viaje que lo llevará también a Argentina y Perú. El papa vuela en el Airbus A330-900 de ITA Airways. El primer destino es el Aeropuerto Internacional de Carrasco/Montevideo, a donde se espera que llegue sobre las 16:30 horas. Desde allí comenzará su trayecto hacia la Plaza Independencia , donde lo esperan los primeros actos oficiales.

El ascenso de Bella Vista

Bella Vista campeón de la Primera Divisional C Foto: Bella Vista

Uno de los clubes históricos del fútbol uruguayo volverá a competir en el profesionalismo durante la temporada 2027, después de estar tres años consecutivos compitiendo en la tercera categoría. El sábado pasado el conjunto de Bella Italia igualó 1-1 frente a Rampla Juniors en el Parque Palermo, en un encuentro que terminó siendo decisivo para la consagración de Bella Vista.

Ese resultado desató los festejos de Bella Vista, que completó una campaña invicta y se quedó con el Torneo Final de manera anticipada. El Papal acumula 37 puntos, producto de 11 victorias y cuatro empates en 15 presentaciones, números que reflejan su superioridad a lo largo de la competencia.